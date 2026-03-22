Noroeste capixaba

Influenciadora tem casa invadida em Colatina no Espírito Santo

Dois suspeitos foram encontrados com os itens furtados em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de março de 2026 às 13:32

Materiais furtados em Colatina foram recuperados em Campos dos Goytacazes Crédito: Redes Sociais

Uma influenciadora digital de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, teve a casa invadida na manhã de sábado (21). Rita de Cassia Varnier relatou que saiu do imóvel com o marido por volta das 10h30. Ao retornar, o casal encontrou a residência, localizada no bairro Moacir Brotas, com a porta arrombada e o interior revirado. "Nos sentimos inseguros. Foi um choque", desabafou.

Segundo a Polícia Militar, foram furtados aproximadamente 25 perfumes, seis óculos, 250 dólares, 200 euros e um videogame, além de bolsas, semijoias e relógios. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que dois homens saem da residência com malas, enquanto um terceiro suspeito os aguarda no carro. Assista:

As buscas pelos suspeitos

A PM identificou que o veículo usado no crime é clonado e alertou outras forças de segurança. À noite, por volta das 21h10, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o veículo na BR 101, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

No veículo estavam dois suspeitos, de 29 e 31 anos, com os itens furtados em Colatina. A dupla foi detida e encaminhada à delegacia. A reportagem procurou a Polícia Civil de Campos dos Goytacazes para saber o encaminhamento dado aos homens, mas não obteve retorno até a publicação.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta