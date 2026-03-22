Home
>
Polícia
>
Influenciadora tem casa invadida em Colatina no Espírito Santo

Influenciadora tem casa invadida em Colatina no Espírito Santo

Dois suspeitos foram encontrados com os itens furtados em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de março de 2026 às 13:32

Os suspeitos e os objetos furtados foram apreendidos em Campos dos Goytacazes/RJ
Materiais furtados em Colatina foram recuperados em Campos dos Goytacazes Crédito: Redes Sociais

Uma influenciadora digital de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, teve a casa invadida na manhã de sábado (21). Rita de Cassia Varnier relatou que saiu do imóvel com o marido por volta das 10h30. Ao retornar, o casal encontrou a residência, localizada no bairro Moacir Brotas, com a porta arrombada e o interior revirado. "Nos sentimos inseguros. Foi um choque", desabafou.

Recomendado para você

Dois suspeitos foram encontrados com os itens furtados em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro

Influenciadora tem casa invadida em Colatina no Espírito Santo

O crime ocorreu dentro da casa da vítima, no bairro Rio Marinho, e é investigado pela Polícia Civil

Pedreiro de 48 anos é morto a tiros em Cariacica no Espírito Santo

Com Romildo Porto dos Santos, os policiais ainda encontraram uma pistola com numeração raspada e munição

PM prende suspeito em carro de aplicativo e apreende 21 quilos de cocaína

Segundo a Polícia Militar, foram furtados aproximadamente 25 perfumes, seis óculos, 250 dólares, 200 euros e um videogame,  além de bolsas, semijoias e relógios. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que dois homens saem da residência com malas, enquanto um terceiro suspeito os aguarda no carro. Assista:

O crime aconteceu durante a manhã em Colatina e os suspeitos foram localizados pela PRF horas depois, em Campos dos Goytacazes, com os objetos furtados

As buscas pelos suspeitos

A PM identificou que o veículo usado no crime é clonado e alertou outras forças de segurança. À noite, por volta das 21h10, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o veículo na BR 101, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

No veículo estavam dois suspeitos, de 29 e 31 anos, com os itens furtados em Colatina. A dupla foi detida e encaminhada à delegacia. A reportagem procurou a Polícia Civil de Campos dos Goytacazes para saber o encaminhamento dado aos homens, mas não obteve retorno até a publicação. 

Leia mais

Imagem - Seis apostas do ES batem na trave na Lotofácil

Seis apostas do ES batem na trave na Lotofácil

Imagem - Chuva intensa atinge Nova Venécia

Chuva intensa atinge Nova Venécia

Imagem - Como evitar gordura no fígado? 

Como evitar gordura no fígado? 

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Furto Região Noroeste do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais