Chuva intensa atinge Nova Venécia e provoca alagamentos
Uma forte chuva provocou alagamentos em diversos pontos de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, durante o sábado (21). De acordo com a Defesa Civil Municipal, foram registrados 63 milímetros de chuva em intervalo de 1h30, volume considerado expressivo para um curto período. [Veja como se mede a chuva]
Houve alagamentos nos bairros Rúbia, Centro, Iolanda, Aeroporto e Aeroporto II. Na última localidade, quatro pessoas precisaram deixar a residência e passar a noite na casa de parentes.
Após a chuva diminuir, o nível da água começou a baixar na cidade. Equipes da prefeitura atuam na limpeza de vias na manhã deste domingo (22).