Chuva intensa atinge Nova Venécia e provoca alagamentos

Publicado em 22/03/2026 às 09h17
Em cerca de 1h30, município registrou mais de 63 mm de chuva, provocando alagamentos em vários bairros; quatro pessoas precisaram deixar suas casas
Foram registrados alagamentos em diversos pontos da cidade

Uma forte chuva provocou alagamentos em diversos pontos de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, durante o sábado (21). De acordo com a Defesa Civil Municipal, foram registrados  63 milímetros de chuva em intervalo de 1h30, volume considerado expressivo para um curto período. [Veja como se mede a chuva]

Houve alagamentos nos bairros Rúbia, Centro, Iolanda, Aeroporto e Aeroporto II. Na última localidade, quatro pessoas precisaram deixar a residência e passar a noite na casa de parentes.

Após a chuva diminuir, o nível da água começou a baixar na cidade. Equipes da prefeitura atuam na limpeza de vias na manhã deste domingo (22).

Leia também:

Quantos milímetros de chuva alagam ruas? 

