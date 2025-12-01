Crime

Mulher mata companheiro a facadas dentro de casa na Piedade, em Vitória

Ela contou para a polícia que os dois tinham bebido e, durante uma discussão, foi agredida, momento em que se defendeu

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:15

Marcelo Ricardo dos Santos, de 50 anos, foi morto a facadas pela companheira Crédito: Acervo familiar

Uma mulher foi presa após matar o companheiro a facadas dentro de casa, na Piedade, em Vitória, na noite do último domingo (30). A vítima foi identificada como Marcelo Ricardo dos Santos, de 50 anos.

A reportagem da TV Gazeta apurou que a mulher contou aos policiais que o casal bebeu durante todo o dia, e, em determinado momento, os dois começaram a discutir. Marcelo teria agredido a companheira, que alegou ter pegado a faca para se defender.

De acordo com testemunhas, o casal tinha um relacionamento conturbado. A reportagem de A Gazeta pediu mais detalhes às polícias Civil e Militar, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

*Com informações da repórter Quézia Prado, da TV Gazeta

