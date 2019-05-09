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Pornografia de Vingança

Mulher faz panfleto e anuncia ex como garoto de programa no ES

No anúncio, além de fotos seminuas do ex, estava o contato de telefone dele com os dizeres: "Mulheres, favor não insistir, porque é só com homens"
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

09 mai 2019 às 19:02

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 19:02

O delegado da Polícia Civil à frente das investigações, titular do 1º Distrito de Polícia de Vitória, Fábio Pedroto Crédito: Facebook
Um fisioterapeuta de 27 anos que atua em dois hospitais da Grande Vitória foi vítima de uma vingança da ex-namorada. A mulher, de 38 anos, criou um anúncio com fotos seminuas do ex-namorado oferecendo o serviço de garoto de programa. No panfleto, ela também divulgou o celular do fisioterapeuta. Os dois tiveram um relacionamento de mais de um ano, entre rompimentos e retornos. A Polícia Civil investigou o caso e concluiu o inquérito nesta quarta-feira (8).
> O papel da escola e dos pais no combate à pornografia de vingança
De acordo com informações do delegado da Polícia Civil à frente das investigações, titular do 1º Distrito de Polícia de Vitória, Fábio Pedroto, a vítima registrou a ocorrência em março de 2019 por ter ficado sabendo da circulação de imagens com conteúdo de nudez e sugerindo que ele estaria atuando como garoto de programa. "A mensagem continha o número do telefone da vítima e os dizeres 'Mulheres, favor não insistir, porque é só com homens'. Surpreso, procurou a polícia", informou.
A conduta dela tem um grau de patologia social considerável e, inclusive, é possível dizer que a ação como um todo foi até imatura e amadora, porque obviamente chegaríamos à idealizadora do plano. Ela facilitou as buscas postando em grupos do Whatsapp, com amigos em comum com o ex-namorado
Delegado Fábio Pedroto
A acusada atua como técnica de enfermagem. Há dois anos, em um outro rompimento do casal, a vítima registrou boletim de ocorrência informando que a ex havia tentado atropelá-lo.
"REVENGE PORN"
O termo de língua inglesa "revenge porn", bastante comentado nas redes sociais, traduzido como "pornografia de vingança" é comumente praticado contra mulheres. O caso que envolveu o casal de profissionais da saúde chamou a atenção pela forma inusitada como ocorreu, buscando atingir terceiros fora do meio virtual, sendo que a suspeita chegou a se utilizar de serviços gráficos para garantir a circulação do material em via pública.
Mulher faz panfleto e anuncia ex como garoto de programa no ES
> Mulheres têm fotos e vídeos íntimos vazados após chantagem
De acordo com a autoridade policial, a mulher chegou a confessar parcialmente a prática criminosa. "Ela disse que de fato criou um perfil falso na internet com os mesmos dizeres do panfleto. Acabamos concluindo pela autoria dela, já que até o design nos dois meios eram muito parecidos. Os papéis foram entregues, em especial, na frente do condomínio onde a vítima mora e em frente ao estacionamento do hospital onde trabalha. O número de pessoas expostas ao conteúdo é indeterminado, já que também foi enviado pelas mídias sociais. Pessoas passaram a telefoná-lo sem parar, não dá para sequer mensurar o transtorno", afirmou.
PENA PARA ESTE TIPO DE CRIME
O crime praticado tem pena de 1 a 5 anos, sendo considerado de médio potencial ofensivo. Durante ou mesmo ao final do processo, caso entenda necessário, a vítima pode entrar com ação cível para pedir danos morais pelo constrangimento enfrentado.  
> Revenge porn: o crime que não para de crescer
No caso da ex-namorada que criou o panfleto com informações falsas, o crime praticado por ela foi incluído ainda no final do ano passado ao Código Penal brasileiro. Segundo Pedroto, ela responde em liberdade pela prática prevista no artigo 218-C, que trata da exposição de fotos e vídeos que contenham conteúdo pornográfico sem o consentimento ou aprovação da vítima.
"Este é um crime novo e esta situação deve servir de alerta: as pessoas devem ter cuidado ao encaminhar imagens de nudez. Quando cai na rede o dano é irreparável", finalizou o delegado.
> "Sofri o pesadelo de um abuso sexual pela internet", diz estudante

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