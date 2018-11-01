Mulher é presa no ES acusada de tráfico internacional de adolescente

Passaporte Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Vila Velha acusada de tentar obter passaporte para um adolescente de 16 anos, utilizando documentos falsos para tráfico internacional de adolescente. A prisão foi realizada pela Delegacia de Imigração da Polícia Federal do Espírito Santo. Uma mulher foi presa na tarde desta quarta-feira (31) emacusada de tentar obter passaporte para um adolescente de 16 anos, utilizando documentos falsos para tráfico internacional de adolescente. A prisão foi realizada pela Delegacia de Imigração da Polícia Federal do

A criminosa, que se apresentou como mãe do garoto, abordou o rapaz por redes sociais para incentivar que o menino fugisse da família, oferecendo uma proposta de trabalho nos Estados Unidos.

De acordo com informações da Polícia Federal, ele seria obrigado a trabalhar em condições desconhecidas para pagar os altos custos da viagem.