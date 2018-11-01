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"Proposta de trabalho"

Mulher é presa no ES acusada de tráfico internacional de adolescente

A criminosa, que se apresentou como mãe do garoto de 16 anos, abordou o rapaz por redes sociais para incentivar que o menino fugisse da família

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 19:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 19:46
Passaporte Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Uma mulher foi presa na tarde desta quarta-feira (31) em Vila Velha acusada de tentar obter passaporte para um adolescente de 16 anos, utilizando documentos falsos para tráfico internacional de adolescente. A prisão foi realizada pela Delegacia de Imigração da Polícia Federal do Espírito Santo.
A criminosa, que se apresentou como mãe do garoto, abordou o rapaz por redes sociais para incentivar que o menino fugisse da família, oferecendo uma proposta de trabalho nos Estados Unidos.
De acordo com informações da Polícia Federal, ele seria obrigado a trabalhar em condições desconhecidas para pagar os altos custos da viagem.
A brasileira, que residia em Boston, foi presa pela prática do delito previsto no artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e poderá pegar uma pena de até 6 anos de reclusão. O garoto foi entregue ao conselho tutelar, até reencontrar sua família.

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