Uma mulher foi presa nesta terça-feira (11), em Cariacica, durante uma operação que investiga a atuação de integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV) na Grande Vitória. As investigações apontaram que criminosos presos dão ordens de dentro das unidades prisionais via mensagens repassadas por familiares e advogados. A identificação da mulher não foi divulgada.
Além disso, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e apreendidos sete celulares e mais de 50 catuques - mensagens enviadas pelos presos.
A ação, intitulada de “Operação Natureza”, foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da Polícia Militar - que atuaram nas buscas e apreensões e na prisão da investigada.
A investigação foi instaurada pelo Gaeco para apurar a atuação dos integrantes do PCV que, agindo de forma organizada e contínua, se dedicam ao tráfico de drogas e outros crimes, assim como, também, para colher provas das atividades criminosas de seus membros.
Segundo o MPES, as investigações resultaram na obtenção de provas de que líderes criminosos presos dão ordens de dentro das unidades prisionais através de mensagens repassadas por familiares e advogados. As determinações repassadas são cumpridas pelos integrantes em liberdade da facção, cada qual com sua função.
Mulher é presa em investigação sobre recados de presos a membros do PCV no ES