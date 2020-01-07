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Itapoã

Mulher é presa após sequestrar namorada do filho em Vila Velha

O filho relatou que a mãe é usuária de drogas e que, junto de dois homens armados, entrou no apartamento em que ele vive com a namorada; crime aconteceu na última segunda-feira (6)

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 19:36
Sequestro aconteceu no final da tarde da última segunda-feira (6) em Itapoã Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher foi presa no final da tarde da última segunda-feira (6) acusada de sequestrar a namorada do próprio filho no bairro Itapuã, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz relatou aos militares que sua mãe é usuária de drogas, e que entrou no apartamento com dois homens portando armas de fogo na intenção de levá-lo à força.
Como ele não estava em casa no momento, a mãe e os comparsas sequestraram a namorada do rapaz e fugiram em um carro. O jovem informou, ainda, que a mãe morava no Centro de Vila Velha. A partir desta informação, equipes foram até o local, fizeram uma ronda e visualizaram o veículo suspeito estacionado.

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Os militares realizaram um cerco em torno da residência, sendo possível ouvir os acusados ameaçando a jovem sequestrada, que não teve nome e idade divulgados. "Os policiais permaneceram monitorando a situação e aguardaram até que os indivíduos abrissem o portão, quando deram voz de prisão", diz a PM em nota.
Uma arma de fogo foi apreendida e cinco pessoas foram detidas e encaminhadas à Delegacia Regional de Vila Velha. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos  de 20, 21, 24 e 47 anos, e a suspeita, de 41 anos, foram autuados em flagrante por privar alguém de sua liberdade mediante sequestro. Os cinco foram encaminhados ao sistema prisional.
Mulher é presa após sequestrar namorada do filho em Vila Velha

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