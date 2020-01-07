Desespero: mulher procura filha que fugiu de casa em Vila Velha

Sophia Viana Sales é natural de Juiz de Fora (MG) e tem apenas 11 anos de idade Crédito: Acervo Pessoal

Desesperada, a mineira Juliana Viana dos Santos está aguardando há dias que a filha Sophia Viana Sales volte para a casa onde elas moram há um ano, no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha . Com apenas 11 anos de idade, a menina fugiu depois de um desentendimento com a mãe, na noite do último domingo (5).

Por volta das 22h30, Juliana chegou do trabalho e perguntou para a filha se ela tinha feito os serviços domésticos. Depois do questionamento, as duas começaram a discutir e brigar fisicamente. No momento em que a mãe ligava para a Polícia Militar , a menina aproveitou para ir embora, conforme registrado no boletim de ocorrência.

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Desde então, Sophia não apareceu mais em casa, bloqueou todos os parentes na internet e apenas foi vista pela mãe em um vídeo publicado na rede social de um rapaz, que estaria junto com ela. Conhecidos teriam visto os dois andando pelas ruas da Barra do Jucu, também em Vila Velha.

CARACTERÍSTICAS DA MENINA

De acordo com o relatado pela mãe à Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, em Vitória, na manhã desta terça-feira (7), a Sophia fugiu vestindo um short de veludo vinho, um moletom rosa com capuz e um chinelo bege com estrelas douradas.

Com aproximadamente 1,60 metro de altura, a menina tem cabelos castanhos cacheados, cortados abaixo dos ombros. Sem nenhum piercing e tatuagem, ela tem apenas uma cicatriz na barriga, por causa de uma cirurgia pela qual teve que passar.

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