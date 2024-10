Mulher é presa após chamar PM de 'neguinha' durante votação em Vitória

Suspeita ainda confessou aos militares que estava fazendo boca de urna em frente a uma escola no Bairro da Penha, no último domingo (6)

Uma mulher de 51 anos foi presa por ameaça e injúria racial após confessar que estava fazendo boca de urna e ainda proferir ofensas racistas a uma policial militar durante o primeiro turno das Eleições 2024 , no domingo (6), em frente a uma escola no Bairro da Penha , em Vitória . Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Marlene Silva Nascimento teria chamado a sargento de "neguinha".

Os militares relataram, no boletim, que estavam fazendo o patrulhamento referente às eleições quando viram um tumulto na frente da escola. Conforme descrito pelos policiais no registro, Marlene Silva Nascimento, de 51 anos, estaria com sintomas de embriaguez, xingando e dizendo que ninguém iria tirá-la de lá.