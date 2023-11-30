Mulher é morta a tiros e trio de suspeitos é detido em Colatina

Uma mulher de 47 anos foi morta por disparos de arma de fogo dentro da própria casa, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina, no Noroeste do Estado, na madrugada desta quinta-feira (30). À Polícia Militar, os três suspeitos, um casal e um adolescente de 16 anos, apresentaram versões diferentes do crime. Os nomes deles e da vítima não foram divulgados.
Os policiais foram até o bairro após receberem um chamado de um solicitante, que informou aos agentes que ouviu a vizinha pedindo socorro e, em seguida, um barulho semelhante a dois disparos de arma de fogo. O solicitante também disse que viu quando dois suspeitos, um homem e uma mulher, passaram correndo.
Ao chegarem no local, os agentes quebraram o cadeado de entrada da casa da vizinha do solicitante e encontraram a vítima já sem vida na escada da residência.
Na mesma rua do local do crime, os policiais observaram que uma casa possuía câmeras de segurança. Os militares fizeram contato com o morador, que forneceu uma cópia das imagens. Nelas, três indivíduos passam correndo pelo local, dois homens e uma mulher. Buscas foram realizadas pela região e um casal com as mesmas características das imagens foi abordado pelos policiais.
Versões diferentes
Ao ser abordado, o casal, uma mulher de 19 anos e um homem de 23, confessou que estava na casa da vítima com um adolescente de 16 anos, pois eles iriam alugar o apartamento do andar de baixo da residência da vítima.
Aos policiais, a mulher disse que ela e o namorado estavam no interior do apartamento da vítima quando se iniciou um desentendimento entre a moradora e o adolescente. Os dois teriam descido pela escada discutindo e o casal ouviu quando o menor teria disparado contra a moradora. Após o fato, o casal deixou o local correndo. O adolescente já havia deixado a região.
O homem abordado, no entanto, narrou outra história aos policiais. Ele afirmou que juntamente com a namorada e o adolescente foi até a casa da vítima para alugar o apartamento do andar de baixo da residência, mas que ficou com ciúmes da moradora com a namorada e que, por isso, disparou quatro vezes contra a vítima. Em seguida, ele deixou o local pulando o portão que estava trancado.
A namorada também teria pulado o portão e deixado o local. Já o menor teria saído antes do casal, mas foi alcançado pelo homem, que teria entregado a arma do crime ao menor de idade para que ele escondesse o revólver.
Os militares então foram até a residência do adolescente, próxima ao local da abordagem, e fizeram contato com a tia-avó dele. A mulher informou que o menor tinha acabado de chegar na residência. Os policiais conseguiram contato com o adolescente e o informaram sobre a acusação.
O adolescente confirmou que foi até a casa da vítima para alugar o apartamento, e que a moradora, sem motivo algum, pegou um facão e tentou acertar as costas dele. Para não ser atingido, ele deixou o local e não soube informar quem efetuou os disparos contra a vítima.
Arma apreendida
Após prender o casal e apreender o adolescente de 16 anos, a capitão de Polícia Militar de Colatina, Carlos Balbino, informou em uma rede social que localizou e apreendeu a arma utilizada no crime no bairro Maria das Graças, na manhã desta quinta-feira (30).
Antecedentes
Ainda segundo informações divulgadas pelo capitão da PM de Colatina, o homem preso suspeito de envolvimento no crime possui uma ficha criminal extensa. Ele, inclusive, estava com alvará de soltura desde janeiro deste ano.
O suspeito já havia sido preso por roubo, porte ilegal de arma de fogo e pela Lei Maria da Penha, com agressões contra a mãe, irmã e ex-companheira.
O adolescente de 16 anos, por sua vez, já havia sido apreendido no bairro São Judas Tadeu, e também com moto roubada, revólver e drogas. Ele também possui registros por direção perigosa, lesão corporal, maus-tratos e outros casos.
Polícia Civil
A Polícia Civil informou que os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Colatina. O casal foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil. A mulher de 19 anos e o homem de 23 anos foram encaminhados ao sistema prisional.
Já o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, o menor foi reintegrado à família.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.