Mulher é morta a tiros e trio de suspeitos é detido em Colatina

Uma mulher de 47 anos foi morta por disparos de arma de fogo dentro da própria casa, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina , no Noroeste do Estado, na madrugada desta quinta-feira (30). À Polícia Militar , os três suspeitos, um casal e um adolescente de 16 anos, apresentaram versões diferentes do crime. Os nomes deles e da vítima não foram divulgados.

Os policiais foram até o bairro após receberem um chamado de um solicitante, que informou aos agentes que ouviu a vizinha pedindo socorro e, em seguida, um barulho semelhante a dois disparos de arma de fogo. O solicitante também disse que viu quando dois suspeitos, um homem e uma mulher, passaram correndo.

Ao chegarem no local, os agentes quebraram o cadeado de entrada da casa da vizinha do solicitante e encontraram a vítima já sem vida na escada da residência.

Na mesma rua do local do crime, os policiais observaram que uma casa possuía câmeras de segurança. Os militares fizeram contato com o morador, que forneceu uma cópia das imagens. Nelas, três indivíduos passam correndo pelo local, dois homens e uma mulher. Buscas foram realizadas pela região e um casal com as mesmas características das imagens foi abordado pelos policiais.

Versões diferentes

Ao ser abordado, o casal, uma mulher de 19 anos e um homem de 23, confessou que estava na casa da vítima com um adolescente de 16 anos, pois eles iriam alugar o apartamento do andar de baixo da residência da vítima.

Aos policiais, a mulher disse que ela e o namorado estavam no interior do apartamento da vítima quando se iniciou um desentendimento entre a moradora e o adolescente. Os dois teriam descido pela escada discutindo e o casal ouviu quando o menor teria disparado contra a moradora. Após o fato, o casal deixou o local correndo. O adolescente já havia deixado a região.

O homem abordado, no entanto, narrou outra história aos policiais. Ele afirmou que juntamente com a namorada e o adolescente foi até a casa da vítima para alugar o apartamento do andar de baixo da residência, mas que ficou com ciúmes da moradora com a namorada e que, por isso, disparou quatro vezes contra a vítima. Em seguida, ele deixou o local pulando o portão que estava trancado.

A namorada também teria pulado o portão e deixado o local. Já o menor teria saído antes do casal, mas foi alcançado pelo homem, que teria entregado a arma do crime ao menor de idade para que ele escondesse o revólver.

Os militares então foram até a residência do adolescente, próxima ao local da abordagem, e fizeram contato com a tia-avó dele. A mulher informou que o menor tinha acabado de chegar na residência. Os policiais conseguiram contato com o adolescente e o informaram sobre a acusação.

O adolescente confirmou que foi até a casa da vítima para alugar o apartamento, e que a moradora, sem motivo algum, pegou um facão e tentou acertar as costas dele. Para não ser atingido, ele deixou o local e não soube informar quem efetuou os disparos contra a vítima.

Arma apreendida

Após prender o casal e apreender o adolescente de 16 anos, a capitão de Polícia Militar de Colatina, Carlos Balbino, informou em uma rede social que localizou e apreendeu a arma utilizada no crime no bairro Maria das Graças, na manhã desta quinta-feira (30).

Antecedentes

Ainda segundo informações divulgadas pelo capitão da PM de Colatina, o homem preso suspeito de envolvimento no crime possui uma ficha criminal extensa. Ele, inclusive, estava com alvará de soltura desde janeiro deste ano.

O suspeito já havia sido preso por roubo, porte ilegal de arma de fogo e pela Lei Maria da Penha, com agressões contra a mãe, irmã e ex-companheira.

O adolescente de 16 anos, por sua vez, já havia sido apreendido no bairro São Judas Tadeu, e também com moto roubada, revólver e drogas. Ele também possui registros por direção perigosa, lesão corporal, maus-tratos e outros casos.

Polícia Civil

A Polícia Civil informou que os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Colatina. O casal foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil. A mulher de 19 anos e o homem de 23 anos foram encaminhados ao sistema prisional.

Já o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, o menor foi reintegrado à família.