Golpe do chocolate: PM apreende moto e máquina de cartão em Vitória

Polícia Militar apreende motocicleta e máquinas de cartões utilizadas por golpistas em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Polícia Militar apreendeu uma moto, três máquinas de cartão de crédito e duas baterias extras para carregá-las, além de uma mochila de entregador e uma caixa de bombons após uma tentativa de golpe na tarde de quarta-feira (29), no bairro Jardim da Penha, em Vitória

Segundo a PM, um homem fez contato com uma equipe da corporação informando que estava tentando realizar um flagrante de um suspeito que estaria aplicando golpes em moradores do bairro havia alguns dias.

O solicitante explicou que recentemente um indivíduo fez contato com sua mãe e dito que ela teria ganhado uma caixa de bombons de uma empresa conhecida de chocolates e para receber o brinde, ela precisava apenas pagar a taxa de entrega quando motoboy chegasse em sua residência. A mulher concordou e feito o que fez solicitado. No entanto, a vítima percebeu, depois que o suspeito foi embora, que ele havia passado um valor de R$ 6 mil em seu cartão de crédito.

Segundo o homem, o criminoso oferecia uma máquina para o cliente digitar a senha, mas imediatamente após a senha digitada, ele pedia desculpas e dizia que se enganou e que o aparelho para cobrança era outro, então na segunda máquina ele fazia a devida cobrança da taxa de entrega. No entanto, na máquina anterior ele já teria digitado um valor muito acima do combinado, momento em que ocorria o golpe, já que o cliente não tinha acesso à via emitida na máquina utilizada antes.

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O morador informou aos policiais que, naquele momento, o suspeito tinha feito contato com outra parente sua e estava no endereço dela para fazer a suposta entrega do brinde. Diante dos fatos, a equipe seguiu até o local, mas o golpista já havia saído. Segundo o solicitante, ele próprio tentou deter o suspeito, que, ao perceber que a polícia tinha sido acionada, fugiu com um comparsa na garupa de outra motocicleta, deixando para trás a moto que ele próprio conduzia, além de uma mochila de motoboy, uma faixa reflexiva, as três máquinas de cartões de crédito, as baterias e a caixa de bombons.

No local, outros moradores se apresentaram como vítimas do golpe. Em contato com a equipe de videomonitoramento do município, os militares identificaram a placa da motocicleta que deu fuga ao suspeito. Buscas foram realizadas nos endereços levantados quando a possível localização dos suspeitos, mas eles não foram encontrados.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação e não há informações que possam ser divulgadas.

Entenda o golpe

A repórter Júlia Afonso, de A Gazeta, apurou que pelo menos duas pessoas foram abordadas na Grande Vitória que aplicam o 'golpe da cesta de chocolate' ou 'golpe do aniversário'. O esquema montado pelos golpistas convence, por isso, as vítimas acabam caindo.

Primeiro, os golpistas descobrem a data de aniversário das vítimas ou de parentes. Depois, entram em contato e dizem que têm uma cesta com chocolates para entregar. Na mensagem, eles se identificam como sendo de alguma loja conhecida de chocolates.

O problema é que eles falam que foram até o endereço da pessoa (normalmente um endereço antigo, da casa dos pais, por exemplo) e não conseguiram encontrar ninguém. A partir daí, eles pedem o endereço atual e dizem que, por ser uma nova entrega, eles vão precisar cobrar uma pequena taxa, que pode variar de 5 a 9 reais.

Mensagem dos criminosos para vítima do 'golpe da cesta de chocolate' em Vitória Crédito: Acervo pessoal

Quando a pessoa desce até o portão, os golpistas já estão com as máquinas de cartão adulteradas. Eles dizem que não aceitam dinheiro, só cartão. Quando a vítima faz a tentativa de passar o cartão, um erro aparece. Nesse momento, o dinheiro já sai da conta da pessoa.