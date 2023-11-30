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Suspeito fugiu

Golpe do chocolate: PM apreende moto e máquina de cartão em Vitória

Golpe envolvendo suposta cobrança de taxa para entrega de chocolates estava sendo praticado na região de Jardim da Penha e o filho de uma vítima armou um flagrante
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

30 nov 2023 às 13:14

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 13:14

Polícia Militar apreende motocicleta e máquinas de cartões utilizadas por golpistas em Vitória
Polícia Militar apreende motocicleta e máquinas de cartões utilizadas por golpistas em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Polícia Militar apreendeu uma moto, três máquinas de cartão de crédito e duas baterias extras para carregá-las, além de uma mochila de entregador e uma caixa de bombons após uma tentativa de golpe na tarde de quarta-feira (29), no bairro Jardim da Penha, em Vitória.
Segundo a PM, um homem fez contato com uma equipe da corporação informando que estava tentando realizar um flagrante de um suspeito que estaria aplicando golpes em moradores do bairro havia alguns dias.
O solicitante explicou que recentemente um indivíduo fez contato com sua mãe e dito que ela teria ganhado uma caixa de bombons de uma empresa conhecida de chocolates e para receber o brinde, ela precisava apenas pagar a taxa de entrega quando motoboy chegasse em sua residência. A mulher concordou e feito o que fez solicitado. No entanto, a vítima percebeu, depois que o suspeito foi embora, que ele havia passado um valor de R$ 6 mil em seu cartão de crédito.
Segundo o homem, o criminoso oferecia uma máquina para o cliente digitar a senha, mas imediatamente após a senha digitada, ele pedia desculpas e dizia que se enganou e que o aparelho para cobrança era outro, então na segunda máquina ele fazia a devida cobrança da taxa de entrega. No entanto, na máquina anterior ele já teria digitado um valor muito acima do combinado, momento em que ocorria o golpe, já que o cliente não tinha acesso à via emitida na máquina utilizada antes.
Golpe do chocolate: PM apreende moto e máquina de cartão em Vitória
O morador informou aos policiais que, naquele momento, o suspeito tinha feito contato com outra parente sua e estava no endereço dela para fazer a suposta entrega do brinde. Diante dos fatos, a equipe seguiu até o local, mas o golpista já havia saído. Segundo o solicitante, ele próprio tentou deter o suspeito, que, ao perceber que a polícia tinha sido acionada, fugiu com um comparsa na garupa de outra motocicleta, deixando para trás a moto que ele próprio conduzia, além de uma mochila de motoboy, uma faixa reflexiva, as três máquinas de cartões de crédito, as baterias e a caixa de bombons.
No local, outros moradores se apresentaram como vítimas do golpe. Em contato com a equipe de videomonitoramento do município, os militares identificaram a placa da motocicleta que deu fuga ao suspeito. Buscas foram realizadas nos endereços levantados quando a possível localização dos suspeitos, mas eles não foram encontrados.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação e não há informações que possam ser divulgadas. 

Entenda o golpe

A repórter Júlia Afonso, de A Gazeta, apurou que pelo menos duas pessoas foram abordadas na Grande Vitória que aplicam o 'golpe da cesta de chocolate' ou 'golpe do aniversário'. O esquema montado pelos golpistas convence, por isso, as vítimas acabam caindo. 
Primeiro, os golpistas descobrem a data de aniversário das vítimas ou de parentes. Depois, entram em contato e dizem que têm uma cesta com chocolates para entregar. Na mensagem, eles se identificam como sendo de alguma loja conhecida de chocolates.
O problema é que eles falam que foram até o endereço da pessoa (normalmente um endereço antigo, da casa dos pais, por exemplo) e não conseguiram encontrar ninguém. A partir daí, eles pedem o endereço atual e dizem que, por ser uma nova entrega, eles vão precisar cobrar uma pequena taxa, que pode variar de 5 a 9 reais.
Mensagem dos criminosos para vítima do 'golpe da cesta de chocolate' em Vitória
Mensagem dos criminosos para vítima do 'golpe da cesta de chocolate' em Vitória Crédito: Acervo pessoal
Quando a pessoa desce até o portão, os golpistas já estão com as máquinas de cartão adulteradas. Eles dizem que não aceitam dinheiro, só cartão. Quando a vítima faz a tentativa de passar o cartão, um erro aparece. Nesse momento, o dinheiro já sai da conta da pessoa.
Em julho deste ano, a Guarda Municipal prendeu, em Vitória, um integrante da quadrilha. O jovem de 23 anos, que era de São Paulo, foi levado para a delegacia em Jardim Camburi.

Cuidado para não cair no golpe

A Polícia Civil deu dicas de como o golpe é desencadeado e os cuidados necessários. 
O processo funciona da seguinte maneira: os golpes consistem em enganar as vítimas afirmando que elas tinham ganhado uma cesta de chocolates no dia de aniversário. Logo em seguida, o criminoso se desloca à residência da vítima para a entrega dos bombons. 

Sob a alegação de cobrança do frete de pequeno valor, o autor se utiliza de várias ‘maquininhas’ para passar o cartão das vítimas na ordem de milhares de reais. Em julho deste ano, um suspeito foi detido onde foram constatadas dezenas de vítimas e estima-se que mais de R$ 120 mil foram subtraídos. C

ertos cuidados são fundamentais ao utilizar a internet, devido ao crescimento da presença de criminosos, especialmente estelionatários, que exploram esse ambiente para aplicar golpes.

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