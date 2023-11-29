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Em Presidente Kennedy

Mulher tenta pagar com “Pix falso” e acaba presa em flagrante no Sul do ES

A suspeita tentou fazer a compra em uma farmácia da cidade; após realizar uma compra, ela voltou ao comércio e tentou aplicar novas compras simulando o pagamento
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

29 nov 2023 às 18:24

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 18:24

Uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante nessa terça-feira (28), após tentar aplicar um golpe em uma farmácia de Presidente Kennedy, no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita simulava o pagamento de produtos por meio de transferências via pix, sem efetivar o pagamento.
O caso foi registrado por volta das 11h, em uma drogaria localizada no Centro da cidade. Segundo a PCES, o balconista relatou que a suspeita simulou o pagamento de um perfume no valor de R$ 99,99, utilizando um QR Code no balcão. Após a suposta conclusão da transação, a mulher deixou a farmácia em direção à rodoviária.
Ainda conforme os funcionários, cerca de 30 minutos depois, a mulher retornou à farmácia e tentou comprar dois esfoliantes faciais, um chinelo e um rímel, totalizando R$ 56,98. Novamente, ela simulou o pagamento por transferência via pix, utilizando o mesmo método, indo novamente em direção à rodoviária.
O golpe foi identificado quando o balconista conferiu o extrato da conta da farmácia e constatou que as transferências das compras foram simuladas e não houve os respectivos pagamentos. Imagens do sistema de videomonitoramento e notas das compras também ajudaram a identificar que as transações eram falsas.
Após buscas, a mulher foi presa dentro da própria casa, na região de Jaqueira, também em Presidente Kennedy. Ela foi encaminhada à delegacia do município e autuada em flagrante por estelionato qualificado, sendo encaminhada ao presídio feminino de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a Polícia Civil, a mulher é investigada, já que ela teria feito outras vítimas em outros locais da cidade.
“A Polícia solicita que todas as pessoas que foram vítimas de atos fraudulentos envolvendo a suspeita compareçam à Delegacia para formalizar a queixa. É de extrema importância para a investigação que as vítimas registrem o ocorrido, apresentem documentos e forneçam informações que possam contribuir para a investigação”, informou.

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estelionato Polícia Civil Golpe
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