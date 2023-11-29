Mulher tenta pagar com “Pix falso” e acaba presa em flagrante no Sul do ES

Uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante nessa terça-feira (28), após tentar aplicar um golpe em uma farmácia de Presidente Kennedy , no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita simulava o pagamento de produtos por meio de transferências via pix, sem efetivar o pagamento.

O caso foi registrado por volta das 11h, em uma drogaria localizada no Centro da cidade. Segundo a PCES, o balconista relatou que a suspeita simulou o pagamento de um perfume no valor de R$ 99,99, utilizando um QR Code no balcão. Após a suposta conclusão da transação, a mulher deixou a farmácia em direção à rodoviária.

Ainda conforme os funcionários, cerca de 30 minutos depois, a mulher retornou à farmácia e tentou comprar dois esfoliantes faciais, um chinelo e um rímel, totalizando R$ 56,98. Novamente, ela simulou o pagamento por transferência via pix, utilizando o mesmo método, indo novamente em direção à rodoviária.

O golpe foi identificado quando o balconista conferiu o extrato da conta da farmácia e constatou que as transferências das compras foram simuladas e não houve os respectivos pagamentos. Imagens do sistema de videomonitoramento e notas das compras também ajudaram a identificar que as transações eram falsas.

Após buscas, a mulher foi presa dentro da própria casa, na região de Jaqueira, também em Presidente Kennedy. Ela foi encaminhada à delegacia do município e autuada em flagrante por estelionato qualificado, sendo encaminhada ao presídio feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher é investigada, já que ela teria feito outras vítimas em outros locais da cidade.