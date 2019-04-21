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Após discussão

Mulher é atingida por bala perdida na Ilha das Caieiras

Além dela, um jovem de 18 anos também foi baleado após uma suposta discussão

Publicado em 21 de Abril de 2019 às 17:14

Publicado em 

21 abr 2019 às 17:14
Crédito: Pixabay
Uma mulher de 43 anos foi vítima de bala perdida após dois homens discutirem na Avenida Beira Mar, na Ilha das Caieiras, em Vitória, por volta das 22h30 deste sábado (20). Um dos homens que participaram da discussão é um jovem de 18 anos. Ele também foi atingido.
O rapaz contou à Polícia Militar (PM) que o crime teria sido motivado após uma discussão relacionada a bebidas. A mulher foi ferida no braço direito e levada por moradores até o Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória.
O jovem de 18 anos foi baleado na cintura e também foi encaminhado para o PA. Do local, os dois foram transferidos em uma ambulância do Pronto Atendimento para o Hospital São Lucas. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Na ocorrência, não há informações sobre vínculo entre as vítimas.
 

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