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Violência

Mulher é atingida com 4 tiros na cabeça por bandido de moto no ES

Natália Fernandes Evangelista foi atingida por quatro disparos na cabeça e dois no abdômen. Ela foi encaminhada para o hospital Menino Jesus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 22:55

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 22:55

Hospital Menino Jesus, em Itapemirim Crédito: Google Street View
Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atingida por quatro tiros na cabeça e dois no abdômen, na noite desta terça-feira (17), em Itapaiva, localizado em Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo. Um suspeito teria passado de moto e efetuado os disparos contra a vítima. 
A vítima foi identificada como Natália Fernandes Evangelista. Ela caminhava pela Rua Belo Horizonte, quando foi surpreendida por um homem em uma moto Honda CG Titan prata. Ele estava encapuzado.
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Natália foi socorrida por uma viatura da polícia e encaminhada para o Hospital Menino Jesus, em Itaoca, Itapemirim. Após receber os primeiros socorros, ela foi transferida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Militares fizeram buscas pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia.

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