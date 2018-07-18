Mulher é atingida com 4 tiros na cabeça por bandido de moto no ES

Hospital Menino Jesus, em Itapemirim Crédito: Google Street View

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atingida por quatro tiros na cabeça e dois no abdômen, na noite desta terça-feira (17), em Itapaiva, localizado em Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo. Um suspeito teria passado de moto e efetuado os disparos contra a vítima.

A vítima foi identificada como Natália Fernandes Evangelista. Ela caminhava pela Rua Belo Horizonte, quando foi surpreendida por um homem em uma moto Honda CG Titan prata. Ele estava encapuzado.

Natália foi socorrida por uma viatura da polícia e encaminhada para o Hospital Menino Jesus, em Itaoca, Itapemirim. Após receber os primeiros socorros, ela foi transferida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.