Mulher é ameaçada após ter o filho assassinado em casa

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares Crédito: Arquivo

Uma mulher viu o filho ser assassinado a tiros e só procurou a Polícia Militar horas após o crime, pois também foi ameaçada pelos criminosos. O caso aconteceu nesta sexta-feira (6), em Conceição da Barra, Norte do Estado.

Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que, por volta de 3h30, dois homens encapuzados entraram na sua casa e atiraram várias vezes no seu filho. Depois, ordenaram que ela ficasse na residência e não saísse de lá. Caso contrário, seria morta.

Por volta das 6 horas, a mãe da vítima foi até a Companhia da PM dizendo que seu filho estava na sua casa, sem vida. Os militares foram até o local e confirmaram o homicídio. A perícia constatou quatro perfurações no corpo, duas delas na cabeça.

A identidade da vítima não foi divulgada. O corpo foi levado para o SML de Linhares. A Polícia Civil investiga o crime.

OSSADA EM SOORETAMA

Uma ossada humana foi encontrada no final da tarde desta sexta-feira (6), no bairro Salvador, em Sooretama, Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, a ossada estava numa plantação de eucalipto e foi vista por um servidor público que passava pelo local. A perícia da Polícia Civil esteve no local. Como só havia ossos, não foi possível identificar o sexo nem a causa da morte. (Com informações da TV Gazeta Norte)