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Violência em Conceição da Barra

Mulher é ameaçada após ter o filho assassinado em casa

Criminosos mandaram a mãe da vítima ficar na residência. Caso contrário, seria morta

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 19:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 19:48
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares Crédito: Arquivo
Uma mulher viu o filho ser assassinado a tiros e só procurou a Polícia Militar horas após o crime, pois também foi ameaçada pelos criminosos. O caso aconteceu nesta sexta-feira (6), em Conceição da Barra, Norte do Estado.
Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que, por volta de 3h30, dois homens encapuzados entraram na sua casa e atiraram várias vezes no seu filho. Depois, ordenaram que ela ficasse na residência e não saísse de lá. Caso contrário, seria morta.
Por volta das 6 horas, a mãe da vítima foi até a Companhia da PM dizendo que seu filho estava na sua casa, sem vida. Os militares foram até o local e confirmaram o homicídio. A perícia constatou quatro perfurações no corpo, duas delas na cabeça.
A identidade da vítima não foi divulgada. O corpo foi levado para o SML de Linhares. A Polícia Civil investiga o crime.
OSSADA EM SOORETAMA
Uma ossada humana foi encontrada no final da tarde desta sexta-feira (6), no bairro Salvador, em Sooretama, Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, a ossada estava numa plantação de eucalipto e foi vista por um servidor público que passava pelo local. A perícia da Polícia Civil esteve no local. Como só havia ossos, não foi possível identificar o sexo nem a causa da morte. (Com informações da TV Gazeta Norte)
 

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