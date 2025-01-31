Mulher denuncia agressor à polícia e homem cai de 3 metros ao tentar fugir

A Polícia Civil disse que, quando buscou ajuda, a vítima havia acabado de ser agredida e apresentava ferimentos na região do pescoço. A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus solicitou apoio da Polícia Militar para localizar o suspeito e prendê-lo. O indivíduo foi encontrado pelos policiais, escondido em uma casa abandonada no bairro Porto.

Após sofrer a queda, o homem foi contido e preso. Ele foi primeiro encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, para receber atendimento médico e depois foi conduzido para a Delegacia Regional do município, onde foi autuado pelo crime de lesão corporal, na forma da Lei Maria da Penha.