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Em São Mateus

Mulher denuncia agressor à polícia e homem cai de 3 metros ao tentar fugir

Vítima foi a delegacia com o filho bebê no colo e mostrou ferimentos causados por agressões do companheiro; PMs foram atrás do homem, que sofreu queda em tentativa de fuga
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 jan 2025 às 13:29

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 13:29

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante após agredir a companheira em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (30). Segundo a Polícia Civil, a vítima foi até a delegacia da cidade, acompanhada do filho, um bebê de sete meses, e disse que estava com medo de ser morta. Policiais militares foram atrás do suspeito, que tentou fugir, mas ao pular uma janela acabou caindo de uma altura de 3 metros.
A Polícia Civil disse que, quando buscou ajuda, a vítima havia acabado de ser agredida e apresentava ferimentos na região do pescoço. A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus solicitou apoio da Polícia Militar para localizar o suspeito e prendê-lo. O indivíduo foi encontrado pelos policiais, escondido em uma casa abandonada no bairro Porto.
Após sofrer a queda, o homem foi contido e preso. Ele foi primeiro encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, para receber atendimento médico e depois foi conduzido para a Delegacia Regional do município, onde foi autuado pelo crime de lesão corporal, na forma da Lei Maria da Penha.
Conforme a Polícia Civil, o suspeito possui 17 ocorrências relacionadas a esse tipo de crime. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o homem teve registro de entradas e saídas a partir de julho de 2011 e havia sido solto por meio de alvará expedido pela Justiça em agosto de 2022.

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