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Bairro Alecrim

Criança de 5 anos é baleada após criminosos passarem atirando em Vila Velha

Menina ficou ferida no braço e no pescoço; testemunhas contaram aos policiais que caso aconteceu no local conhecido como Beco do Alemão
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

31 jan 2025 às 07:44

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 07:44

Uma menina de cinco anos foi baleada no pescoço e no braço no bairro Alecrim, em Vila Velha, em um ponto conhecido como Beco do Alemão, na noite de quinta-feira (30). Testemunhas relataram aos policiais que atenderam a ocorrência que os suspeitos do crime passaram em um carro branco e dispararam, momento em que a criança foi atingida. 
O boletim de ocorrência da Polícia Militar detalha que os agentes estavam rodando pela região, quando ouviram os disparos. Eles foram na direção do Beco do Alemão e um homem chegou, com a criança ferida no colo. Os policiais levaram a menina para o Hospital Evangélico, que fica no mesmo bairro. Após receber os primeiros atendimentos, ela foi transferida para o Hospital Infantil, em Vitória.
No documento da PM não há detalhes sobre o estado de saúde da menina. Em nota, a Polícia Civil informou que "o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".

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