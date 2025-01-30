Último suspeito de matar ex-ator mirim da Globo em Trancoso é preso no ES

Felipe Souza Bruno (em destaque) estava foragido pela morte do ex-ator mirim João Rebello Crédito: PCES/Reprodução/Redes Sociais)

O último suspeito de envolvimento na morte do ex-ator mirim João Rebello foi preso, nesta quinta-feira (30), em Vila Velha. O artista, de 45 anos, que morava na Bahia, foi assassinado a tiros em Trancoso, distrito de Porto Seguro, em 24 de outubro de 2024. As investigações apontaram que o homicídio foi um engano.

O suspeito, identificado como Felipe Souza Bruno, de 22 anos, estava foragido e foi detido pela Polícia Civil do Espírito Santo no bairro Jabaeté, em Vila Velha, após uma denúncia anônima. Segundo a PCES, ele já estava em território capixaba há sete dias e teria fugido para o Estado por receio de ser preso na Bahia.

Felipe seria um dos responsáveis pelos tiros que mataram o ex-ator, segundo o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Cleudes Junior, que destacou que os suspeitos, na verdade, pretendiam matar outra pessoa, que chamavam de X9, por estar passando informações sobre o tráfico local para policiais

"Por coincidência, ele (João Rebello) tinha um carro idêntico, muito parecido com o dessa pessoa que eles procuravam, tanto é que nada foi levado. Então eles chegaram lá em dois, em uma motocicleta vermelha, e efetuaram os disparos que ceifaram a vida do ator. (...) De acordo com um relato do próprio irmão dele (Felipe), ele teria chegado na motocicleta com outro autor (do crime), e também teria sido responsável pelos disparos".

No momento da abordagem, Felipe portava uma pistola calibre 9mm, três carregadores e 47 munições, sendo preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a ação foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventivo expedido pela Vara Criminal de Porto Seguro, e faz parte do inquérito conduzido pela Delegacia Territorial de Trancoso, vinculada à 23ª Coorpin. O suspeito realizou os exames legais e permanece à disposição da Justiça.

Os suspeitos de matar o ex-ator foram identificados pela polícia dias após o crime, conforme apurou o g1 Bahia. Um deles se entregou na delegacia em 1º de novembro, outros dois morreram em confronto com a polícia e o último foi detido nesta quinta (30), em Vila Velha. Veja quem é quem:

Wallace Santos Oliveira (conhecido como WL) - se entregou à polícia;

Anderson Nascimento Sena (conhecido como Danda) - estava foragido e foi morto em troca de tiros em Arraial d'Ajuda, distrito turístico de Porto Seguro, na Bahia, no mês passado;

Marcos Santos Brito, de 27 anos (conhecido como Kuririn), ainda não era apontado como suspeito pelo crime, e também foi morto em troca de tiros em dezembro;

Felipe Souza Bruno (conhecido como Zingue) - foi preso em Vila Velha, no Espírito Santo, após uma denúncia anônima.

Relembre o crime

João Rebello morava em Trancoso, onde trabalhava como DJ. No dia 24 de outubro, ele estava dentro do próprio carro, quando foi surpreendido por homens armados em uma moto e baleado.

Durante as investigações da Polícia Civil, foi constatado que o ex-ator mirim não tinha nenhum envolvimento com a criminalidade. Ele foi morto, pois foi confundido com o alvo da ação, um homem que tem o mesmo carro e características físicas parecidas.

As investigações apontaram que o alvo dos disparos era uma pessoa que recentemente havia recebido ameaças de traficantes locais. Esse alvo possuía um veículo semelhante ao da vítima e frequentemente estacionava no local exato onde o carro de João Rebello estava no dia do crime: em frente à residência do familiar do homem ameaçado.