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Ex-ator mirim da Globo é morto a tiros dentro de carro em Porto Seguro

João Rebello atualmente trabalhava como DJ e é lembrado por ter interpretado Sig na novela ‘Vamp’; ele era sobrinho do diretor Jorge Fernando
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 10:34

João Rebello, ex-ator mirim da Globo, é morto a tiros dentro de carro em Porto Seguro, na Bahia.
João Rebello, ex-ator mirim da Globo, é morto a tiros dentro de carro em Porto Seguro, na Bahia. Crédito: Reprodução/Instagram/@vunje.dj
João Rebello, ex-ator mirim da Rede Globo, conhecido por ter interpretado o personagem Sig na novela Vamp (1991), foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 24, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, na Bahia. Ele tinha 45 anos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil da Bahia nesta sexta-feira, 25. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro.
Segundo a polícia, ele estava dentro de seu carro na Praça da Independência. Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram à queima-roupa. "Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime", afirmaram as autoridades.
João trabalhava atualmente como DJ e usava o nome artístico Vunje. O artista chegou a dirigir clipes de grandes nomes da música, como Ludmilla e Marcelo D2.
Ele era sobrinho do ator e diretor Jorge Fernando, que morreu em 2019 por conta de uma parada cardíaca. João havia se mudado com a mulher, Karine Santana, para a Bahia no final de setembro, conforme uma publicação feita no Instagram pela mãe do artista, Maria Rebello.
Ao todo, João trabalhou em outras novelas da Rede Globo. Além de Sig, ele também interpretou personagens como Maneco, em Cambalacho (1986), Nicolau, em Deus Nos Acuda (1992), e Juninho, em Bebê a Bordo (1988), quando atuou ao lado de Tony Ramos e Inês Galvão.
João Rebello interpretou Sig em 'Vamp'.
João Rebello interpretou Sig em 'Vamp'. Crédito: Reprodução de vídeo/TV Globo

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