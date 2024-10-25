Leandro Karnal tem traqueia descolada para cirurgia: 'Sobrevivi'

Leandro Karnal, 61, foi submetido a uma cirurgia na cervical.
O escritor e historiador usou os Stories de seu Instagram para mostrar que estava no hospital e falou sobre seu estado de saúde. "Ganhei um tempinho a mais nesse planeta. Deu tudo certo, já estou no quarto. Foi um sucesso. Estou aqui me recuperando".
Karnal ainda mostrou o curativo em seu pescoço. "A traqueia foi descolada para a cirurgia na cervical, mas está tudo bem. Um abraço e obrigado pelas muitas mensagens".
O escritor também compartilhou uma imagem mostrando que foram colocados pinos no seu corpo e brincou: "Meu novo pescoço: passarei nos raios X do aeroporto?".