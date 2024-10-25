Leandro Karnal tem traqueia descolada para cirurgia: 'Sobrevivi'

Leandro Karnal tem traqueia descolada durante cirurgia no pescoço Crédito: Reprodução Instagram @leandro_karnal

Leandro Karnal, 61, foi submetido a uma cirurgia na cervical.

O escritor e historiador usou os Stories de seu Instagram para mostrar que estava no hospital e falou sobre seu estado de saúde. "Ganhei um tempinho a mais nesse planeta. Deu tudo certo, já estou no quarto. Foi um sucesso. Estou aqui me recuperando".

Karnal ainda mostrou o curativo em seu pescoço. "A traqueia foi descolada para a cirurgia na cervical, mas está tudo bem. Um abraço e obrigado pelas muitas mensagens".