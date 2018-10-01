Mulher com bebê no colo é esfaqueada pelo marido em bar de Linhares

Segundo a Polícia Militar, a mulher estava em um bar com o bebê quando foi surpreendida pelo companheiro, que a esfaqueou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. Depois, levou a vítima para o HGL, onde foi internada. A médica plantonista informou aos policiais que a mulher sofreu um corte profundo que atingiu os dois seios. Já a criança não sofreu nenhum ferimento e ficou sob a responsabilidade da assistente social do hospital enquanto aguardavam a chegada de um parente.