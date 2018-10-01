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Violência

Mulher com bebê no colo é esfaqueada pelo marido em bar de Linhares

Vítima sofreu um corte profundo na região dos seios e está internada no Hospital Geral de Linhares. A criança não foi ferida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 13:44

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 13:44

Mulher foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Michel Freitas
Uma mulher de 28 anos, que estava com o filho de 3 meses no colo, foi esfaqueada em um bar pelo marido, no distrito de Bagueira, zona rural de Linhares, região Norte do Estado, na tarde deste domingo (30). O ferimento foi na altura dos seios e a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL).
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Segundo a Polícia Militar, a mulher estava em um bar com o bebê quando foi surpreendida pelo companheiro, que a esfaqueou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. Depois, levou a vítima para o HGL, onde foi internada. A médica plantonista informou aos policiais que a mulher sofreu um corte profundo que atingiu os dois seios. Já a criança não sofreu nenhum ferimento e ficou sob a responsabilidade da assistente social do hospital enquanto aguardavam a chegada de um parente.
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Ainda de acordo com a PM, testemunhas informaram que o autor da facada é o marido da vítima. Após a tentativa de feminicídio, o acusado fugiu. Foram realizadas buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado.
Procurada, a Polícia Civil informou que ninguém foi detido até o momento. "Outras informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos", ressalta a nota.
Mulher com bebê no colo é esfaqueada pelo marido em bar de Linhares

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