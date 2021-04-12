Mulher assassinada já havia pedido medida protetiva contra PM em 2016

Cabo da PM, Márcio Borges Ferreira autuado por matar a esposa Kátia Matos da Silva Ferreira no domingo (11), na frente da filha, em Vitória Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O processo teve início em 19 de janeiro de 2016, na 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. No dia seguinte, o juiz André Bijos Dadalto concedeu a medida protetiva. “Carece a requerente de proteção priorizada, porquanto vítima de agressões capazes de ensejar-lhe grave prejuízo de ordem física e emocional”, informou em sua decisão.

No texto, o juiz ainda relata os riscos a que a professora estava submetida: “Da leitura do Boletim Unificado, depreende-se que, de fato, a conduta noticiada leva facilmente à conclusão de que carece a requerente de proteção priorizada”. E acrescentou ainda a preocupação de que a violência poderia aumentar.

"Há fortes indícios de que a tendência é que as ações do investigado venham a se agravar" André Bijos Dadalto - Juiz de Direito

E, ao conceder a medida protetiva para Kátia, o juiz determinou as seguintes condições: “Aplico a Márcio Borges Ferreira as medidas de afastamento do lar conjugal (caso o acusado ainda não esteja afastado do lar conjugal), proibição de aproximação da ofendida no limite que fixo em 500 (quinhentos) metros, bem como de contato com a ofendida ou com seus familiares por qualquer meio de comunicação, sob pena de autuação em flagrante delito por crime de desobediência, sem prejuízo de se decretar sua prisão cautelar para garantia do cumprimento das medidas protetivas”.

DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO

No mesmo processo é informado ainda que em 29 de junho de 2016 o cabo Márcio descumpriu a decisão judicial. Não há detalhes sobre como isso teria ocorrido. Em decorrência da situação, foi agendada uma audiência especial.

No mesmo dia, em outra decisão, o juiz decidiu manter a medida protetiva concedida em janeiro, destacando que a situação entre o casal era de muita “animosidade”.

“Analisando os autos, constato ainda presente muita animosidade entre as partes, sendo necessária a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas, Assim, mantenho a decisão de fls.48/50, ficando os presentes desde já intimados e notificado o Ministério Público.”

Em março de 2017, é relatado no processo que a professora Kátia Matos solicitou a retirada da medida protetiva, o que levou a extinção do processo, que acabou sendo arquivado em dezembro do mesmo ano.

A decisão de suspensão foi da juíza Brunela Faustini Baglioli: “A requerente compareceu espontaneamente, desistindo das medidas protetivas anteriormente concedidas em seu favor. Ora, diante da manifestação da vítima, ocorre a perda superveniente do objeto da medida, uma vez que demonstrada a inexistência de vulnerabilidade entre a ofendida e o ofensor, evidenciando, de forma clara, a ausência de interesse/necessidade no prosseguimento da demanda”, disse em seu texto.

No site do Tribunal de Justiça, o nome do cabo aparece vinculado a processos. Fato informado também pelo juiz Roberto Luiz Ferreira Santos, que realizou a audiência de custódia nesta segunda-feira (12). “Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo (01) ação penal e (01) medida protetiva”, é dito em sua decisão.

PRIMO DIZ QUE RETIRADA DA MEDIDA PROTETIVA FOI PARA PROMOÇÃO DE CABO

“Ela retirou a queixa para não prejudicar a carreira dele, para ele poder ser promovido. Logo depois, ele virou cabo e, agora, fez isso aí”, desabafou.

No site do governo estadual não há informações sobre quando ele foi promovido a cabo da PMES. Ele ingressou na Corporação em agosto de 2007.

FILHA DO CASAL PRESENCIOU CRIME

No auto de prisão em flagrante também relata que o policial teria arrastado a vítima pelos corredores do prédio, segurando-a pelos cabelos. Em seguida, ele teria jogado a esposa no interior da residência, deixando-a trancada no local. As informações constam em uma decisão judicial publicada nesta segunda-feira (12).

ASSASSINATO É INVESTIGADO

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado (por motivo fútil, por não ter dado chance de defesa à vítima e por ser em contexto de violência doméstica) e majorado (por ter sido na frente da filha). Ele está preso no presídio do Quartel da PM, em Maruípe.