MPES denuncia tio que manteve sobrinha em cárcere privado por quase 10 anos

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) ofereceu denúncia à Justiça contra o homem acusado de sequestrar e manter a sobrinha em cárcere privado por quase 10 anos. O caso teve grande repercussão em todo o país, quando a vítima, hoje com 25 anos, foi resgatada em uma operação policial no interior da Bahia, em setembro deste ano, e voltou para a casa da família, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo.
Na denúncia, assinada na última segunda-feira (4), o MPES requer a condenação do réu pelos crimes de:
- Estupro, agravado por ser cometido contra pessoa com menos de 18 anos, vulnerável e familiar do réu;
- Sequestro, praticado contra pessoa com menos de 18 anos e com fins libidinosos;
- Falsificação de documento público;
- Posse irregular de arma de fogo.
Todos eles agravados por serem praticados de forma continuada, segundo o MP.
O Ministério Público narrou, na denúncia, que durante o tempo em que a vítima foi mantida em cárcere privado pelo tio, sem acesso à comunicação, foi submetida a abusos sexuais, físicos e psicológicos, além de ameaças, inclusive com armas de fogo, contra a vida dela e de familiares.
A operação de resgate da vítima, realizada pela Polícia Civil, ocorreu na cidade baiana de Jucuruçu, no dia 19 de setembro, e contou com a atuação do MPES. A jovem ganhou um celular do homem e conseguiu entrar em contato com uma prima, a quem falou sobre tudo que lhe tinha acontecido. O pai dela, então, procurou o órgão, o que possibilitou a ação.
O MPES também deu parecer favorável ao pedido de prisão preventiva do réu, requerido pela polícia. O acusado se entregou no dia 14 de outubro e está detido desde então.