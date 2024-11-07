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Vítima do ES

MPES denuncia tio que manteve sobrinha em cárcere privado por quase 10 anos

O Ministério Público do Espírito Santo pediu a condenação do homem por quatro diferentes crimes, todos eles agravados por serem praticados de forma contínua; vítima é da cidade de Rio Bananal

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2024 às 17:00
Jovem foi resgatada em cativeiro na cidade de cidade de Jucuruçu, na Bahia
Jovem foi resgatada em cativeiro na cidade de Jucuruçu, na Bahia Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Ministério Público do Espírito Santo (MPES) ofereceu denúncia à Justiça contra o homem acusado de sequestrar e manter a sobrinha em cárcere privado por quase 10 anos. O caso teve grande repercussão em todo o país, quando a vítima, hoje com 25 anos, foi resgatada em uma operação policial no interior da Bahia, em setembro deste ano, e voltou para a casa da família, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo.
Na denúncia, assinada na última segunda-feira (4), o MPES requer a condenação do réu pelos crimes de:
  • Estupro, agravado por ser cometido contra pessoa com menos de 18 anos, vulnerável e familiar do réu; 
  • Sequestro, praticado contra pessoa com menos de 18 anos e com fins libidinosos; 
  • Falsificação de documento público; 
  • Posse irregular de arma de fogo.
Todos eles agravados por serem praticados de forma continuada, segundo o MP.

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O Ministério Público narrou, na denúncia, que durante o tempo em que a vítima foi mantida em cárcere privado pelo tio, sem acesso à comunicação, foi submetida a abusos sexuais, físicos e psicológicos, além de ameaças, inclusive com armas de fogo, contra a vida dela e de familiares.
A operação de resgate da vítima, realizada pela Polícia Civil, ocorreu na cidade baiana de Jucuruçu, no dia 19 de setembro, e contou com a atuação do MPES. A jovem ganhou um celular do homem e conseguiu entrar em contato com uma prima, a quem falou sobre tudo que lhe tinha acontecido. O pai dela, então, procurou o órgão, o que possibilitou a ação.
O MPES também deu parecer favorável ao pedido de prisão preventiva do réu, requerido pela polícia. O acusado se entregou no dia 14 de outubro e está detido desde então.

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