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Na Justiça

MP denuncia motorista que atropelou seis pessoas em São Gabriel da Palha

Atropelamento ocorreu em janeiro deste ano e após atingir as vítimas, o motorista fugiu do local. A denúncia acusa o homem de seis tentativas de homicídio, lesão corporal culposa e porte ilegal de arma de fogo
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 fev 2023 às 21:01

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 21:01

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciou à Justiça o motorista que atropelou seis pessoas em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu no último dia 12 de janeiro. Após atingir as vítimas, o condutor da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro e abandonou o automóvel em outro lugar. A denúncia acusa o homem de seis tentativas de homicídio, lesão corporal culposa na direção de veículo autônomo e porte ilegal de arma de fogo.
Das vítimas atingidas, cinco ficaram feridas: quatro com ferimentos leves e uma em estado grave. Josenilton Xavier de Assis, de 33 anos, chegou a ficar em coma – situação na qual permaneceu até o último dia 17 de janeiro. Vinte dias após o atropelamento, o homem teve alta e pode voltar para a casa.
O condutor se apresentou na delegacia da cidade, prestou depoimento e disse que passou mal ao volante. No entanto, segundo as investigações da Polícia Civil, o motorista havia ingerido bebida alcoólica momentos antes do acidente e não havia indícios que o homem tenha sofrido com algum mal estar.
Segundo a denúncia do MPES, o motorista ainda dirigia em alta velocidade e o em movimentos de “zigue-zague”. Além da denúncia, o órgão também pede a reparação dos danos materiais e a compensação dos danos morais causados às vítimas.
PC também já concluiu as investigações e indiciou o suspeito por porte ilegal de munição e lesão corporal culposa – quando não há intenção – cinco vezes.

O atropelamento

Um vídeo impressionante (veja no início na matéria) flagrou o momento em que a caminhonete atropelou as seis vítimas – incluindo uma criança de quatro anos – na madrugada de 12 de janeiro deste ano, no bairro Nossa Senhora Aparecida.
O acidente aconteceu em frente a uma pizzaria da região. O dono do estabelecimento e o filho dele estavam em uma moto, e um funcionário estava em outra, todos conversando, quando o carro passou e atingiu os três, que sofreram somente ferimentos leves. Uma mulher que estava junto com o grupo, por pouco, não foi atropelada.
Três homens que passavam pelo local no momento também foram atingidos pelo motorista. Em outro ângulo da câmera de segurança, é possível ver o momento em que o trio é arrastado e arremessado pelo veículo. Deles, dois sofreram apenas ferimentos leves e escoriações.
Na ocasião, testemunhas afirmaram para as autoridades policiais que munições intactas foram encontradas em um dos bancos do carro.

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