MP denuncia motorista que atropelou seis pessoas em São Gabriel da Palha

Das vítimas atingidas, cinco ficaram feridas: quatro com ferimentos leves e uma em estado grave. Josenilton Xavier de Assis, de 33 anos, chegou a ficar em coma – situação na qual permaneceu até o último dia 17 de janeiro. Vinte dias após o atropelamento, o homem teve alta e pode voltar para a casa.

Segundo a denúncia do MPES, o motorista ainda dirigia em alta velocidade e o em movimentos de “zigue-zague”. Além da denúncia, o órgão também pede a reparação dos danos materiais e a compensação dos danos morais causados às vítimas.

O atropelamento

Um vídeo impressionante (veja no início na matéria) flagrou o momento em que a caminhonete atropelou as seis vítimas – incluindo uma criança de quatro anos – na madrugada de 12 de janeiro deste ano, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

O acidente aconteceu em frente a uma pizzaria da região. O dono do estabelecimento e o filho dele estavam em uma moto, e um funcionário estava em outra, todos conversando, quando o carro passou e atingiu os três, que sofreram somente ferimentos leves. Uma mulher que estava junto com o grupo, por pouco, não foi atropelada.

Três homens que passavam pelo local no momento também foram atingidos pelo motorista. Em outro ângulo da câmera de segurança, é possível ver o momento em que o trio é arrastado e arremessado pelo veículo. Deles, dois sofreram apenas ferimentos leves e escoriações.