Home
>
Polícia
>
Motorista suspeito de atropelar e matar jovem em Conceição da Barra tem prisão preventiva decretada

Motorista suspeito de atropelar e matar jovem em Conceição da Barra tem prisão preventiva decretada

Kevin Lopes Fagundes, 29 anos, se apresentou dias após o crime, foi ouvido e liberado; Polícia Civil informou sobre a conclusão do inquérito e o condutor foi indiciado por homicídio qualificado

Imagem de perfil de Luana Luiza

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17:44

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que o motorista do automóvel atropelou e arrastou a vítima por cerca de sete metros, e fugiu do local sem prestar socorro.

O motorista Kevin Lopes Fagundes, 29 anos, acusado de atropelar e matar o jovem Gabriel dos Santos Felberg, de 21 anos, no dia 29 de novembro, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Recomendado para você

Kevin Lopes Fagundes, 29 anos, se apresentou dias após o crime, foi ouvido e liberado; Polícia Civil informou sobre a conclusão do inquérito e o condutor foi indiciado por homicídio qualificado

Motorista suspeito de atropelar e matar jovem em Conceição da Barra tem prisão preventiva decretada

Caso aconteceu após vítimas irem ao bairro tentar retirar adolescentes do tráfico; crimes ocorreram em agosto do ano passado e prisão de envolvido no mesmo dia ajudou a polícia na investigação

Sete homens são presos por morte e tentativa de assassinato em Viana

Homem foi localizado com objetos levados da unidade e foi agredido por moradores antes da chegada da Guarda Municipal

Suspeito de tentar furtar posto de saúde é agredido e detido em Cariacica

Na noite do atropelamento, Gabriel estava na casa do irmão assistindo ao jogo da final da Libertadores quando saiu com a namorada de bicicleta para comprar bebida. A mulher ficou em frente à distribuidora, quando um Fiat Mobi branco passou e derrubou os veículos. O jovem foi atrás do motorista para tirar satisfação. Durante a discussão, condutor avançou com o carro e o atropelou. O rapaz chegou a ser socorrido, mas faleceu no dia seguinte.

motorista se apresentou à polícia dias depois, foi ouvido e liberado, já que o prazo do mandado já havia expirado. Pela legislação brasileira, a prisão só pode acontecer em flagrante ou com um mandado válido, o que não era o caso.

Polícia Civil informou que o inquérito foi concluído e o condutor foi indiciado por homicídio qualificado. O caso foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo, que solicitou a prisão preventiva. O espaço segue aberto à defesa caso queira se manifestar. 

Leia mais

Imagem - Homem é preso com drogas e mais de R$ 15 mil em Colatina

Homem é preso com drogas e mais de R$ 15 mil em Colatina

Imagem - Envolvidos com crimes em João Neiva são presos em operação da polícia

Envolvidos com crimes em João Neiva são presos em operação da polícia

Imagem - O que explica a queda dos furtos e roubos no Espírito Santo

O que explica a queda dos furtos e roubos no Espírito Santo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

homicídio Prisão Investigação Região Norte do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais