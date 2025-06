No Caparaó

Motorista sem CNH que atropelou idoso em Guaçuí é solto um dia após acidente

Leandro Juvêncio de Souza, de 32 anos, teve liberdade provisória concedida pelo juiz Robson Louzada Lopes em audiência de custódia que aconteceu no sábado (31)

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de junho de 2025 às 16:03

A Justiça concedeu liberdade provisória sem pagamento de fiança ao motorista que foi preso após atropelar um idoso de 64 anos na última sexta-feira (30) na Rodovia ES 482, no bairro João Ferraz de Araújo, em Guaçuí, na Região do Caparaó. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Leandro Juvêncio de Souza, de 32 anos, deixou Centro de Detenção Provisória (CDP) após audiência de custódia realizada no sábado (31), apenas um dia após o acidente. >

Conforme o Termo de Audiência de Custódia, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) solicitou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, já a defesa solicitou a liberdade provisória do condutor. No entanto, o juiz Robson Louzada Lopes decidiu que não há requisitos suficientes para embasar a prisão preventiva de Leandro, considerando que o homem nunca cometeu outra infração, é cadeirante e possui outros problemas de saúde, além de que nenhum sinal de alcoolismo foi detectado no momento do acidente. >

Para garantir a liberdade provisória do condutor, foram impostas as seguintes medidas cautelares:>

Não sair da comarca sem autorização judicial;



Comparecer a todos os atos do processo e manter endereço atualizado;



Apresentar-se ao juízo competente em até 5 dias úteis com documentos pessoais.

Relembre o caso

Leandro Juvêncio de Souza, de 32 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio na sexta-feira (30) após atropelar um idoso de 64 anos em Guaçuí, no Caparaó capixaba. Imagens de videomonitoramento flagraram o momento do acidente, que aconteceu por volta das 16h50 e deixou a vítima gravemente ferida. O idoso foi encaminhado para o pronto-socorro de Guaçuí, e seu estado de saúde não foi informado. >

No local, a Polícia Militar constatou que Leandro não possuía Carteira Nacional de Habilitação e que apresentava limitações nos movimentos. Ele também realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Não foi informado se o veículo era adaptado para Pessoas com Deficiência. >

O condutor foi levado para a Delegacia Regional de Alegre, autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória, conforme informou a Polícia Civil. >

