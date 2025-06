Veja vídeo

Motorista sem CNH é preso após atropelar idoso em rodovia de Guaçuí

Condutor foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio; vítima de 64 anos foi socorrida em estado grave

Um idoso de 64 anos foi atropelado por um motorista de 32 anos, que dirigia um Ford Fiesta, na tarde de sexta-feira (30), na Rodovia ES 482, no bairro João Ferraz de Araújo, no município de Guaçuí, Região do Caparaó. Imagens de uma câmera de videomonitoramento flagraram o momento em que carro atinge a vítima. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e acabou preso. >