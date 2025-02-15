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Trânsito

Motorista é preso por perseguir e atirar contra carro em Rio Bananal

Homem alegou que atirou após outro veículo ter colidido atrás de seu carro e deixar o local; ele foi levado a uma unidade do sistema prisional

Publicado em 15 de Fevereiro de 2025 às 11:28

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

15 fev 2025 às 11:28
Homem é preso por perseguir e atirar contra carro após acidente em Rio Bananal
Policiais localizaram o veículo e o motorista suspeito no bairro São Sebastião; uma pistola e munições foram apreendidas Crédito: Polícia Militar
Um homem de 55 anos foi preso após atirar contra um carro que teria colidido na traseira de seu veículo na noite de sexta-feira (14), em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. O nome do suspeito não foi divulgado, mas a polícia informou que ele vai responder por porte ilegal de arma  e por atirar em via pública. 
De acordo com a Polícia Militar, uma viatura realizava patrulhamento no bairro São Sebastião quando os policiais avistaram dois carros em alta velocidade. Pouco depois, ouviram um som semelhante a disparos de arma de fogo.
Os militares iniciaram a perseguição aos veículos enquanto a corporação recebia denúncias de moradores relatando que o motorista de um Siena estava atirando contra um Polo. Além disso, a Central de Controle Operacional da PM recebeu uma ligação de uma mulher informando que viu seu ex-companheiro sendo perseguido por um Siena.
Os policiais localizaram o Siena no bairro São Sebastião e, durante a abordagem, encontraram dentro do veículo uma pistola calibre 380 com sete munições intactas. Questionado, o motorista, de 55 anos, admitiu ter efetuado um disparo após o Polo bater na traseira de seu carro e, segundo ele, fugir.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares. O veículo dele foi guinchado e levado para o pátio credenciado ao Detran. A polícia não deu informações sobre o motorista do Polo também envolvido na ocorrência.
Polícia Civil informou que o suspeito, de 55 anos, conduzido à Delegacia Regional de Linhares, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo em via pública. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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