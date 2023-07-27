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Crime

Motorista é preso com crack dentro do carro na BR 259 no Noroeste do ES

Homem de 29 anos disse que havia deixado o carro em um local e que uma pessoa, que ele não conhece, colocou a droga no veículo; o crack seria retirado por outra pessoa em Colatina

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 13:56

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 jul 2023 às 13:56
Droga e munição apreendida pela PRF na BR 259
Droga e munição apreendida pela PRF na BR 259 Crédito: Divulgação/PRF
Um homem de 29 anos foi preso em flagrante, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com drogas e munições dentro do carro que ele estava dirigindo no km 82 da BR 259, no limite entre Colatina e Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (27). Os agentes encontraram crack escondido no forro da porta do veículo, além de 15 munições.
Segundo a PRF, o Hyundai HB 20 branco foi visto e o condutor, abordado. O motorista inicialmente demonstrou nervosismo e disse não saber para onde estaria indo e nem qual a motivação da viagem. Em um primeiro momento, ele informou que trabalhava como motorista de aplicativo e estaria vindo de Baixo Guandu, onde teria deixado uma passageira.
Depois, ele mudou a versão, e contou que vinha do Rio de Janeiro e estava resolvendo questões sobre passaporte. Ao ser perguntado novamente, ele disse que deixou o veículo em um local no estado fluminense e que alguém teria pegado o automóvel e colocado o entorpecente. Ele não soube dizer o nome dessa pessoa.
O motorista continuou falando que receberia R$ 3 mil para levar o carro até Colatina, onde deixaria em uma praça no Centro da cidade, com as chaves na ignição para outra pessoa retirar as drogas. Ele ainda informou que o veículo pertence à namorada, mas ele é o responsável.
Após a abordagem, o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Colatina para que os demais procedimentos legais sejam tomados, segundo a PRF. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. A corporação afirmou que o conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, sendo encaminhado ao sistema prisional.

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