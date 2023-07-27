Motorista é preso com crack dentro do carro na BR 259 no Noroeste do ES

Segundo a PRF, o Hyundai HB 20 branco foi visto e o condutor, abordado. O motorista inicialmente demonstrou nervosismo e disse não saber para onde estaria indo e nem qual a motivação da viagem. Em um primeiro momento, ele informou que trabalhava como motorista de aplicativo e estaria vindo de Baixo Guandu, onde teria deixado uma passageira.