Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime na Bahia

Adolescente suspeito de matar esposa cigana é apreendido em Vila Velha

Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, foi assassinada a tiro no dia 6 de julho, em uma cidade do extremo Sul baiano

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2023 às 18:17
Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, morta a tiros na Bahia
Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, morta a tiro na Bahia Crédito: Redes Sociais
Um adolescente de 14 anos foi apreendido em Vila Velha, nesta quarta-feira (26), suspeito de matar a companheira dele, uma adolescente de 14 anos, em uma comunidade cigana na Bahia. A ação foi possível após troca de informações da Força-Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo com a Delegacia da Polícia Civil de Itabela.
A informação foi repassada pela Polícia Federal. O mandado de busca e apreensão foi exarado pela 1ª Vara Criminal de Guaratinga sob a alegação de que o adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (feminicídio), previsto no art. 121, § 2°, inciso VI, do Código Penal (CP), sendo decretada a sua internação provisória por 45 dias. Ele será encaminhado para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei.
De acordo com o g1 Bahia, a adolescente Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, foi morta a tiro na cidade de Guaratinga, no sul da Bahia. O crime aconteceu no último dia 6.
Segundo a Polícia Militar, populares contaram que o marido de Hyara desapareceu logo após a morte dela. Hyara Flor Santos Alves  era de uma comunidade cigana que fica na cidade de Guaratinga, no extremo sul do estado. Ela era casada com um outro adolescente, que não teve o nome divulgado.
A adolescente foi baleada no queixo. Ela foi socorrida para o Hospital Municipal de Guaratinga, mas não resistiu. Segundo a polícia, as pessoas que levaram Hyara à unidade de saúde contaram que o disparo foi acidental. Porém, os funcionários do local desconfiaram do caso e acionaram a Polícia Militar.
Uma pistola calibre 380, com dois carregadores e munições, foram apreendidos no local do crime e encaminhados à perícia.
O pai da adolescente chegou a afirmar ao g1 Bahia que a motivação para o crime poderia ter sido vingança.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia espírito santo Feminicídio Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados