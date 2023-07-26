Adolescente suspeito de matar esposa cigana é apreendido em Vila Velha

Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, morta a tiro na Bahia Crédito: Redes Sociais

Um adolescente de 14 anos foi apreendido em Vila Velha , nesta quarta-feira (26), suspeito de matar a companheira dele, uma adolescente de 14 anos, em uma comunidade cigana na Bahia . A ação foi possível após troca de informações da Força-Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo com a Delegacia da Polícia Civil de Itabela.

A informação foi repassada pela Polícia Federal . O mandado de busca e apreensão foi exarado pela 1ª Vara Criminal de Guaratinga sob a alegação de que o adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (feminicídio), previsto no art. 121, § 2°, inciso VI, do Código Penal (CP), sendo decretada a sua internação provisória por 45 dias. Ele será encaminhado para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei.

De acordo com o g1 Bahia, a adolescente Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, foi morta a tiro na cidade de Guaratinga, no sul da Bahia. O crime aconteceu no último dia 6.

Segundo a Polícia Militar, populares contaram que o marido de Hyara desapareceu logo após a morte dela. Hyara Flor Santos Alves era de uma comunidade cigana que fica na cidade de Guaratinga, no extremo sul do estado. Ela era casada com um outro adolescente, que não teve o nome divulgado.

A adolescente foi baleada no queixo. Ela foi socorrida para o Hospital Municipal de Guaratinga, mas não resistiu. Segundo a polícia, as pessoas que levaram Hyara à unidade de saúde contaram que o disparo foi acidental. Porém, os funcionários do local desconfiaram do caso e acionaram a Polícia Militar.

Uma pistola calibre 380, com dois carregadores e munições, foram apreendidos no local do crime e encaminhados à perícia.