Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dentro de mala

Jovem de SC é preso com 27 kg de maconha em ônibus de turismo no ES

Suspeito afirmou ter comprado a droga em Santa Catarina e que a intenção era transportá-la para Vitória (ES), onde iria entregar para um conhecido

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 08:57

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

27 jul 2023 às 08:57
Um jovem de 25 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (26) na BR 101, em Viana, com 27 kg de maconha dentro de uma mala em um ônibus de turismo. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização de combate ao tráfico de drogas e armas, com foco em ônibus intermunicipais, interestaduais e de turismo
Diogo Silva da Rosa estava em um ônibus de turismo que seguia de São Paulo para Vitória (ES), quando a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo em frente ao posto da corporação, em Viana, para realizar uma inspeção.
Durante a fiscalização, dois cães farejadores especialistas em drogas e armas, chamados Urbano e Narco, sentiram a presença de materiais ilícitos em uma mala preta. Ao abrir a mala, os agentes encontraram 25 tabletes contendo uma substância, que pelo cheiro, cor, formato e embalagem, seria maconha.
Após encontrarem a droga, o motorista do veículo de turismo teria indicado Diogo como o dono da bagagem, que confirmou ser o responsável pela substância. Aos agentes, o jovem teria afirmado que era do Estado de Santa Catarina e que comprou a droga lá, com a intenção de levar a droga para Vitória e entregar a uma pessoa conhecida, que não teve seu nome informado pelo jovem.
Diogo foi encaminhado para à Delegacia Regional de Cariacica, onde realizou exames no Departamento Médico Legal (DML) e foi autuado por tráfico de drogas, sendo, posteriormente, encaminhado para o presídio.
*Com informações da repórter Dani Carla, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

tráfico de drogas Viana Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados