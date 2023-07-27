Jovem de SC é preso com 27 kg de maconha em ônibus de turismo no ES

Um jovem de 25 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (26) na BR 101, em Viana, com 27 kg de maconha dentro de uma mala em um ônibus de turismo. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização de combate ao tráfico de drogas e armas, com foco em ônibus intermunicipais, interestaduais e de turismo

Diogo Silva da Rosa estava em um ônibus de turismo que seguia de São Paulo para Vitória (ES), quando a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo em frente ao posto da corporação, em Viana, para realizar uma inspeção.

Durante a fiscalização, dois cães farejadores especialistas em drogas e armas, chamados Urbano e Narco, sentiram a presença de materiais ilícitos em uma mala preta. Ao abrir a mala, os agentes encontraram 25 tabletes contendo uma substância, que pelo cheiro, cor, formato e embalagem, seria maconha.

Após encontrarem a droga, o motorista do veículo de turismo teria indicado Diogo como o dono da bagagem, que confirmou ser o responsável pela substância. Aos agentes, o jovem teria afirmado que era do Estado de Santa Catarina e que comprou a droga lá, com a intenção de levar a droga para Vitória e entregar a uma pessoa conhecida, que não teve seu nome informado pelo jovem.

Diogo foi encaminhado para à Delegacia Regional de Cariacica, onde realizou exames no Departamento Médico Legal (DML) e foi autuado por tráfico de drogas, sendo, posteriormente, encaminhado para o presídio.