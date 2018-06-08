Motorista é flagrado se masturbando no meio da rua em Vila Velha

Homem é flagrado praticando ato obsceno dentro de carro em Vila Velha Crédito: Internauta

Um morador do bairro Novo México, em Vila Velha, flagrou o momento em que um homem se masturbava dentro de um carro, à luz do dia, nesta quinta-feira (7). Segundo o internauta que presenciou o ato, o vídeo foi gravado por volta das 14h, horário de maior movimento na região.

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O homem ficou cerca de dez minutos parado no local, em um ponto que fica de esquina com a Avenida Leila Diniz. O internauta diz que

que acionou a Polícia Militar, e teria sido informado de que uma viatura seguiria para o local.

Apesar do ocorrido, o morador responsável pelo vídeo informou que não vai registrar boletim de ocorrência. Por outro lado, um comerciante que possui um estabelecimento próximo ao local disse que vai procurar a delegacia nos próximos dias para registrar o fato.

Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que irá investigar o caso se algum envolvido registrar um boletim de ocorrência. Disse ainda que o suspeito pode responder pelo Artigo 61, da Lei de Contravenções Penais: importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor.

POLICIAL DETIDO PELO MESMO CRIME

No último dia 25 de maio, o policial militar Rodrigo Oliveira, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos em Colatina e de praticar gestos obscenos em frente a uma escola de Vitória, foi preso. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito se apresentou na 15ª Delegacia Regional de Colatina e foi detido. Ele está preso no Quartel do Comando Geral (QCG) da PM do Espírito Santo, em Maruípe. O policial militar também está afastado de suas funções.

Mãe denuncia homem flagrado se masturbando em frente a escola no ES Crédito: Internauta | Gazeta Online