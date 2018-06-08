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Crime

Motorista é flagrado se masturbando no meio da rua em Vila Velha

Um comerciante diz que vai registrar boletim de ocorrência; motorista pode responder pelo Artigo 61, da Lei de Contravenções Penais

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 20:33
Homem é flagrado praticando ato obsceno dentro de carro em Vila Velha Crédito: Internauta
Um morador do bairro Novo México, em Vila Velha, flagrou o momento em que um homem se masturbava dentro de um carro, à luz do dia, nesta quinta-feira (7). Segundo o internauta que presenciou o ato, o vídeo foi gravado por volta das 14h, horário de maior movimento na região.
VEJA VÍDEO
O homem ficou cerca de dez minutos parado no local, em um ponto que fica de esquina com a Avenida Leila Diniz. O internauta diz que 
que acionou a Polícia Militar, e teria sido informado de que uma viatura seguiria para o local.
Apesar do ocorrido, o morador responsável pelo vídeo informou que não vai registrar boletim de ocorrência. Por outro lado, um comerciante que possui um estabelecimento próximo ao local disse que vai procurar a delegacia nos próximos dias para registrar o fato.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que irá investigar o caso se algum envolvido registrar um boletim de ocorrência. Disse ainda que o suspeito pode responder pelo Artigo 61, da Lei de Contravenções Penais: importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor.
POLICIAL DETIDO PELO MESMO CRIME
No último dia 25 de maio, o policial militar Rodrigo Oliveira, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos em Colatina e de praticar gestos obscenos em frente a uma escola de Vitória, foi preso. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito se apresentou na 15ª Delegacia Regional de Colatina e foi detido. Ele está preso no Quartel do Comando Geral (QCG) da PM do Espírito Santo, em Maruípe. O policial militar também está afastado de suas funções.
Mãe denuncia homem flagrado se masturbando em frente a escola no ES Crédito: Internauta | Gazeta Online
Rodrigo Oliveira foi flagrado enquanto se masturbava em frente a um colégio em Jardim Camburi. Uma estudante de Direito, que foi à instituição de ensino buscar o filho de 15 anos, flagrou o ato, fotografou e registrou um boletim de ocorrência.

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