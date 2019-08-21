Motorista de Fusca envolvido em acidente com mortes sai da cadeia

Acidente com fusca na Rodovia Darly Santos Crédito: Fábio Linhares

Ele estava detido após a autuação em flagrante por duplo homicídio culposo na condução de veículo automotor. O acidente aconteceu na noite da última segunda-feira (19).

Secretaria de Justiça (Sejus). Porém, após uma noite na prisão, ele foi liberado na manhã desta quarta-feira (21) durante audiência de custódia. O rapaz chegou a ser conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, de acordo com a Polícia Civil, e depois foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), segundo a(Sejus). Porém, após uma noite na prisão, ele foi liberado na manhã desta quarta-feira (21) durante audiência de custódia.

A SENTENÇA

Em sentença, a juíza Raquel de Almeida Valinho ressaltou que Frederico não havia bebido antes do acidente e que em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais envolvendo o motorista.

"Considerando todos esses elementos, verifico que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva do autuado. Assim, os elementos do APFD (Auto de Prisão em Flagrante Delito) e aqueles colhidos por esta Magistrada através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita", disse.

A juíza substituiu a prisão preventiva do autuado pelas por medidas cautelares, como a proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e comparecer em até cinco dias úteis ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

"Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva. Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da liberdade provisória sem fiança, mediante o cumprimento das condições acima indicadas. Expeça-se o alvará de soltura", finalizou.

O ACIDENTE

Dois jovens morreram e outros dois ficaram feridos durante um acidente envolvendo um Fusca na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na noite da última segunda-feira (19). O motorista do fusca seguia na rodovia, sentido Rodovia do Sol, quando perdeu a direção do veículo. Uma das vítimas que morreu, uma jovem de 27 anos, voltava de uma viagem de Minas Gerais.

O condutor do Fusca e outros três amigos saíram do trabalho, em Vila Velha, para buscar a jovem na Rodoviária de Vitória. O acidente aconteceu quando eles retornaram para o município. Após bater no poste, por volta das 23h30, o carro rodou na pista e só parou ao colidir contra a grade de proteção de um hipermercado.

Acidente com fusca na Rodovia Darly Santos Crédito: Fábio Linhares

Corpo de Bombeiros com escoriações e levado para o Hospital Estadual de Emergência e Urgência (HEEU) após o acidente. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de bebida alcoólica. O condutor do veículo foi socorrido pelocom escoriações e levado para o Hospital Estadual de Emergência e Urgência (HEEU) após o acidente. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de bebida alcoólica.