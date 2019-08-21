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Uma noite na prisão

Motorista de Fusca envolvido em acidente com mortes sai da cadeia

Frederico se envolveu em um acidente com mortes em Vila Velha. Por ele não ter ingerido bebida alcoólica nem ter antecedentes criminais, foi liberado

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 10:27
Acidente com fusca na Rodovia Darly Santos Crédito: Fábio Linhares
Após uma noite na prisão, o jovem Frederico Fernandes Moreira dos Santos, de 26 anos, que dirigia um Fusca durante acidente que deixou dois jovens mortos e um outro ferido , na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, foi liberado da cadeia na manhã desta quarta-feira (21).
Ele estava detido após a autuação em flagrante por duplo homicídio culposo na condução de veículo automotor. O acidente aconteceu na noite da última segunda-feira (19).
O rapaz chegou a ser conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, de acordo com a Polícia Civil, e depois foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), segundo a Secretaria de Justiça (Sejus). Porém, após uma noite na prisão, ele foi liberado na manhã desta quarta-feira (21) durante audiência de custódia.
> Jovem que dirigia Fusca em acidente é preso por duplo homicídio no ES
A SENTENÇA
Em sentença, a juíza Raquel de Almeida Valinho ressaltou que Frederico não havia bebido antes do acidente e que em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais envolvendo o motorista.
"Considerando todos esses elementos, verifico que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva do autuado. Assim, os elementos do APFD (Auto de Prisão em Flagrante Delito) e aqueles colhidos por esta Magistrada através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita", disse.
A juíza substituiu a prisão preventiva do autuado pelas por medidas cautelares, como a proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e comparecer em até cinco dias úteis ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.
"Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva. Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da liberdade provisória sem fiança, mediante o cumprimento das condições acima indicadas. Expeça-se o alvará de soltura", finalizou. 
O ACIDENTE
Dois jovens morreram e outros dois ficaram feridos durante um acidente envolvendo um Fusca na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na noite da última segunda-feira (19). O motorista do fusca seguia na rodovia, sentido Rodovia do Sol, quando perdeu a direção do veículo. Uma das vítimas que morreu, uma jovem de 27 anos, voltava de uma viagem de Minas Gerais.
O condutor do Fusca e outros três amigos saíram do trabalho, em Vila Velha, para buscar a jovem na Rodoviária de Vitória. O acidente aconteceu quando eles retornaram para o município. Após bater no poste, por volta das 23h30, o carro rodou na pista e só parou ao colidir contra a grade de proteção de um hipermercado. 
Acidente com fusca na Rodovia Darly Santos Crédito: Fábio Linhares
O condutor do veículo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com escoriações e levado para o Hospital Estadual de Emergência e Urgência (HEEU) após o acidente. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de bebida alcoólica.
Entre os outros três passageiros, estava Igor Prates de Oliveira, de 21 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao dar entrada no hospital. Uma mulher de 27 anos, identificada como Natani Vieira de Souza, também foi socorrida com várias escoriações e dificuldades respiratórias, mas acabou morrendo. Já Pedro Henrique Fadini Kerkrovsky, de 21 anos, teve ferimentos leves e recebeu cuidados no hospital.

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