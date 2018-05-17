Motorista bêbado atropela e mata idosa em Piúma

Acidente com morte em Piúma Crédito: Internauta | Gazeta Online

Uma idosa de 75 anos morreu após ser atropelada por um motorista embriagado na noite desta quarta-feira (16), em Piúma, Litoral Sul. Ela estava atravessando a rua quando foi atingida, e nem chegou a ser socorrida. O motorista tentou fugir do local, mas foi detido pelos moradores da região. Dentro do carro dele foram encontradas duas latas de cerveja.

Carmelita Loila Bindeli foi ao supermercado na Avenida Beira Rio, no bairro Acaiaca, e, ao atravessar a ru,a foi atingida pelo veículo modelo Fiat Fiorino conduzido por Eziel Carlos de Oliveira Leite, de 60 anos. Ele fez o teste do bafômetro que constatou que ele estava alcoolizado. O delegado Djalma Pereira Lemos explicou que ele foi autuado em flagrante por dirigir embriagado.

Ao ser preso já ficou constatado que o motorista estava com visíveis sintomas de embriaguez. No próprio carro havia latas de cerveja, explicou Lemos.