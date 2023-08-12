Motorista abandona veículo e caminhão bate em viatura da PRF no ES

Viatura da PRF ficou com a frente danificada após ser atingida por caminhão roubado Crédito: Divulgação | PRF

Um caminhão roubado bateu em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal ( PRF ), em Viana , após o motorista abandonar o veículo para fugir, na BR 101 , durante a madrugada deste sábado (12).

Segundo a corporação, os agentes estavam fazendo patrulha na região quando perceberam que um caminhão tinha saído no Km 307 da BR 101, local que costuma ser utilizado para desvio da unidade da PRF em Viana.

A equipe sinalizou para o motorista, mas ele não parou. Uma perseguição começou. Em uma subida, ainda no Km 307, o condutor parou veículo repentinamente, abriu a porta e saiu correndo em direção à vegetação.

Os policiais desembarcaram e tentaram alcançar o suspeito. Neste momento, o caminhão abandonado pelo motorista desceu em marcha ré, atingindo a viatura, saindo da pista e tombando.

O veículo estava carregado de placas solares. De acordo com a PRF, ele foi roubado próximo a um posto de combustível na Serra , na manhã de sexta-feira (11).

Viatura da PRF fica danificada após ser atingida por caminhão roubado

Polícia Militar e outras equipes da PRF foram até o local para realizar buscas na vegetação, mas o motorista não foi localizado.

Não houve feridos. A viatura e o caminhão foram recolhidos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal , por causa dos danos ao patrimônio da União.