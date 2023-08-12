Motorista abandona veículo e caminhão bate em viatura da PRF no ES

Segundo a corporação, os agentes estavam fazendo patrulha na região quando perceberam que um caminhão tinha saído no Km 307 da BR 101, local que costuma ser utilizado para desvio da unidade da PRF em Viana.
A equipe sinalizou para o motorista, mas ele não parou. Uma perseguição começou. Em uma subida, ainda no Km 307, o condutor parou veículo repentinamente, abriu a porta e saiu correndo em direção à vegetação.
Os policiais desembarcaram e tentaram alcançar o suspeito. Neste momento, o caminhão abandonado pelo motorista desceu em marcha ré, atingindo a viatura, saindo da pista e tombando.
O veículo estava carregado de placas solares. De acordo com a PRF, ele foi roubado próximo a um posto de combustível na Serra, na manhã de sexta-feira (11).
Viatura da PRF fica danificada após ser atingida por caminhão roubado
A Polícia Militar e outras equipes da PRF foram até o local para realizar buscas na vegetação, mas o motorista não foi localizado.
Não houve feridos. A viatura e o caminhão foram recolhidos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, por causa dos danos ao patrimônio da União.
Correção
12/08/2023 - 11:43
O título anterior desta matéria informava que o motorista pulou do veículo em movimento. O condutor parou o caminhão, saltou, e não pulou com o mesmo em movimento, conforme dito pela PRF. A informação foi corrigida.