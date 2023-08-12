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Perseguição em Viana

Motorista abandona veículo e caminhão bate em viatura da PRF no ES

Suspeito conseguiu fugir por vegetação às margens da BR 101, na madrugada deste sábado (12); o baú estava carregado com placas de energia solar roubadas nesta sexa (11)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 ago 2023 às 11:16

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 11:16

Caminhão roubado bate em viatura da PRF em Viana após motorista abandonar veículo
Viatura da PRF ficou com a frente danificada após ser atingida por caminhão roubado Crédito: Divulgação | PRF
Um caminhão roubado bateu em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Viana, após o motorista abandonar o veículo para fugir, na BR 101, durante a madrugada deste sábado (12).
Segundo a corporação, os agentes estavam fazendo patrulha na região quando perceberam que um caminhão tinha saído no Km 307 da BR 101, local que costuma ser utilizado para desvio da unidade da PRF em Viana.
A equipe sinalizou para o motorista, mas ele não parou. Uma perseguição começou. Em uma subida, ainda no Km 307, o condutor parou veículo repentinamente, abriu a porta e saiu correndo em direção à vegetação.
Os policiais desembarcaram e tentaram alcançar o suspeito. Neste momento, o caminhão abandonado pelo motorista desceu em marcha ré, atingindo a viatura, saindo da pista e tombando.
O veículo estava carregado de placas solares. De acordo com a PRF, ele foi roubado próximo a um posto de combustível na Serra, na manhã de sexta-feira (11).

Viatura da PRF fica danificada após ser atingida por caminhão roubado

Polícia Militar e outras equipes da PRF foram até o local para realizar buscas na vegetação, mas o motorista não foi localizado.
Não houve feridos. A viatura e o caminhão foram recolhidos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, por causa dos danos ao patrimônio da União.

Correção

12/08/2023 - 11:43
O título anterior desta matéria informava que o motorista pulou do veículo em movimento. O condutor parou o caminhão, saltou, e não pulou com o mesmo em movimento, conforme dito pela PRF. A informação foi corrigida.

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