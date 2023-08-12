Técnica em enfermagem é morta a facadas pelo próprio marido na Serra

Técnica de Enfermagem Maria de Fátima Analio da Silva, de 41 anos, morta a facadas pelo marido Crédito: Acervo familiar

A técnica de Enfermagem Maria de Fátima Analio da Silva, de 41 anos, foi morta a facadas em Feu Rosa, na Serra , na madrugada deste sábado (12). A filha do casal, de 17 anos, estava na casa e chegou a ver a mãe com a faca cravada no pescoço, no quarto do filho mais novo. A família da vítima aponta o marido como suspeito de cometer o crime. O homem, um pedreiro, conseguiu fugir e não teve a identidade informada.

Tudo aconteceu por volta de 1h20. Uma irmã de Maria de Fátima conversou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, e contou o relato da sobrinha de 17 anos.

A adolescente disse que estava acordada, mexendo no celular, e que a mãe estava dormindo sozinha no quarto do filho mais novo, de 6 anos. O pai estava andando pela casa, inquieto. Em um dado momento, ele foi até o lado de fora e ligou o som do carro bem alto; a filha estranhou.

Depois, ele voltou para casa e a adolescente ouviu um barulho no quarto do irmão mais novo. A menina levantou para entender o que estava acontecendo e viu o pai saindo de casa. Quando ela entrou no cômodo, se deparou com a mãe com a faca cravada no pescoço. Desesperada, a filha chegou a retirar a faca e foi atrás do pai, para tentar impedi-lo, mas ele já havia fugido de carro.

A adolescente chegou a mandar mensagem no grupo da família. Veja abaixo:

Filha avisou sobre o crime no grupo da família, logo após o acontecido Crédito: Acervo familiar

Segundo a Polícia Civil , a mulher foi atingida no peito e no pescoço. Ela morreu no local.

Tentativa há 4 dias

A família da vítima contou para a reportagem da TV Gazeta que Maria de Fátima era casada com o pedreiro há 19 anos. O homem sempre foi muito ciumento.

Na terça-feira (8), uma tentativa de estrangulamento fez Maria de Fátima sair de casa. Segundo familiares, a mesma adolescente de 17 anos teve que intervir na briga, pois o pai estava apertando o pescoço da mãe dentro do quarto.

Na ocasião, Maria de Fátima, que tinha problemas cardíacos, passou mal e foi levada para uma unidade hospitalar. Após ser liberada, na quarta-feira (9), ela foi para a casa de uma amiga, onde passou a noite. No dia seguinte ela pegou alguns pertences e foi trabalhar.

Nesse período, o suspeito do crime chegou a mandar mensagens para a irmã de Maria de Fátima, dizendo que estava tudo bem e que iria aceitar uma separação. Ele parecia estar tranquilo. Na sexta-feira (11), a vítima voltou para casa.

Dinheiro de carro

O carro em que o suspeito fugiu pertencia ao pai de Maria de Fátima. Os familiares da vítima contaram que, há 6 anos, o pedreiro comprou o veículo do sogro. Ele pagou apenas três prestações e nunca chegou a quitar o automóvel.

O caso chegou a ir parar na Justiça, mas o pai da técnica de Enfermagem acabou deixando o carro com o pedreiro, mesmo sem receber o valor completo, para ajudar a filha.

De acordo com familiares de Maria de Fátima, na sexta-feira (11) pela manhã, o pedreiro conversou com o sogro. Ele disse que estava precisando de dinheiro e perguntou se o idoso, de 77 anos, não queria comprar o carro. Pensando em ajudar a filha, o pai de Maria foi até o banco e transferiu R$ 11 mil para o suspeito.

Técnica de Enfermagem Maria de Fátima Analio da Silva, de 41 anos, morta a facadas pelo marido Crédito: Acervo familiar

Por esse motivo, a família acredita que o homem já estava planejando algo. Ele ainda não foi localizado.

Em nota, a Polícia Militar afirma que foi acionada na madrugada e prosseguiu até o bairro Feu Rosa, onde, segundo a adolescente, o pai teria agredido sua mãe com uma facada no pescoço dentro da residência onde moravam. "A guarnição entrou no local e encontrou a mulher de 41 anos já sem vida em um quarto, coberta com um lençol. O suspeito evadiu-se e não foi encontrado durante o atendimento no local. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação."