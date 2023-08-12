Agressões em casa: mulher leva pedrada e outra tem cabeça batida em armário na Serra

Dois homens foram presos, na sexta-feira (11), por agredirem mulheres na Serra . Os crimes aconteceram nos bairros Serra Dourada II e Lagoa de Carapebus. Em ambos os casos, as vítimas sofreram a violência dentro da própria casa: uma levou pedrada e a outra chegou a ter a cabeça arremessada contra um armário.

A primeira ocorrência foi registrada durante a tarde, em Serra Dourada II. De acordo com o Boletim de Ocorrência, os policiais foram acionados e, quando chegaram, a casa estava fechada mas com a janela aberta. Através dela, eles conseguiram ver a vítima, também de 33 anos, sangrando na região da cabeça.

A mulher estava desesperada. Pela janela os militares também conseguiram perceber que havia três crianças na casa, muito assustadas. Os agentes mandaram o homem abrir a porta. Ele foi até os policiais, muito alterado, e precisou ser contido.

Ainda segundo o boletim, após o marido ter sido algemado, a mulher relatou que tudo começou após a filha de 2 anos ter quebrado sem querer a televisão. O homem ficou revoltado e começou a agredir a mulher com pedrada e jogando objetos da casa nela, além de ameaçar a vítima, os filhos e a sogra de morte.

O filho da vítima, de 12 anos, chegou a tentar defender a mãe, mas foi agredido na costela. Enquanto era levado pelos PMs, o homem continuou fazendo ameaças. Ele chegou a dizer que iria sair da cadeia rápido e iria matar todo mundo: a mulher, os filhos e a mãe dela. Segundo o boletim, ele ainda teria falado para os policiais que eles não estariam lá "quando o bicho pegasse".

O agressor foi levado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (Pem) e a vítima teve que ser encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192) para o hospital. As crianças, de 2, 9 e 12 anos ficaram com o Conselho Tutelar.

Arremessada contra armário

O segundo caso aconteceu durante a noite, em Lagoa de Carapebus. A vítima, de 31 anos, contou aos policiais que deixou o filho com um vizinho para ir até a igreja. Quando voltou, viu que a criança estava com o pai, 26 anos, que estava embriagado. Ela pegou o menino e entrou em casa.

Nesse momento, de acordo com o Boletim de Ocorrência, o ex-marido dela chutou a porta, entrou na casa e tentou tomar o filho. Ela não deixou e o homem teria começado com as agressões e xingamentos.

A vítima afirmou que teve os cabelos puxados e a cabeça arremessada contra o armário e a pia. Ela chegou a perder a consciência por alguns instantes e foi socorrida por vizinhos, que separam a briga.

Aos policiais, a mulher revelou que é separada e mora em casas diferentes, porém no mesmo lote. Ela estava com hematomas no braço, nariz machucado e dores na cabeça. O homem foi preso e levado para o Pem (Plantão da Mulher).