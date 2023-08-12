Menino morre após batida entre três veículos em São Mateus

Três veículos se envolveram no grave acidente que resultou na morte de uma criança Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Uma criança, identificada como Ramon Souza, de 8 anos, morreu após um acidente entre três veículos na noite desta sexta-feira (11) na localidade de Nestor Gomes, zona rural de São Mateus , no Norte do Estado. O motorista de uma caminhonete teria cochilado ao volante e o automóvel bateu de frente no veículo em que a vítima estava e que seguia na direção contrária. Outro carro que trafegava logo atrás da caminhonete não conseguiu parar a tempo de se envolver na batida.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava um patrulhamento na região quando foram informados do acidente. O motorista do veículo Fiat Toro contou que seguia de Linhares para Nova Venécia e, quando passava em uma curva próxima ao km 47, ele cochilou. O carro foi em direção à contramão e bateu no GM/Corsa Wind. O motorista da Toro contou que despertou assustado com o impacto.

Ramom estava no veículo Corsa com o irmão de 10 anos de idade, a mãe de 37 anos e o padrasto de 35 anos. Os ocupantes foram socorridos pelas Equipes do Samu para um hospital de Colatina. Em entrevista ao repórter Tiago Felix, da TV Gazeta, a mãe de Ramon informou que a família seguia para o sítio deles no KM 35 da rodovia. Eles são de São Gabriel da Palha.

A mulher contou, ainda, que o marido dela quebrou o pé. Ela teve um corte no joelho e recebeu alta. O outro filho teve um corte na cabeça. O corpo de Ramon deve ser liberado até o final da tarde deste sábado (12). O motorista do outro veículo, um Hyndai HB 20, confirmou a versão do outro motorista à PM e disse que não conseguiu parar a tempo.

Os dois motoristas fizeram exames de bafômetro que constatou que eles não consumiram bebida alcoólica, mas foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Não foi possível realizar o teste no motorista do Corsa, pois ele foi hospitalizado.