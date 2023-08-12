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Tragédia

Menino morre após batida entre três veículos em São Mateus

O motorista de uma caminhonete cochilou ao volante e bateu de frente no veículo que a vítima estava; acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (11)
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

12 ago 2023 às 10:49

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 10:49

Criança morre após batida entre três veículos em São Mateus
Três veículos se envolveram no grave acidente que resultou na morte de uma criança Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Uma criança, identificada como Ramon Souza, de 8 anos, morreu após um acidente entre três veículos na noite desta sexta-feira (11) na localidade de Nestor Gomes, zona rural de São Mateus, no Norte do Estado. O motorista de uma caminhonete teria cochilado ao volante e o automóvel bateu de frente no veículo em que a vítima estava e que seguia na direção contrária. Outro carro que trafegava logo atrás da caminhonete não conseguiu parar a tempo de se envolver na batida.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava um patrulhamento na região quando foram informados do acidente. O motorista do veículo Fiat Toro contou que seguia de Linhares para Nova Venécia e, quando passava em uma curva próxima ao km 47, ele cochilou. O carro foi em direção à contramão e bateu no GM/Corsa Wind. O motorista da Toro contou que despertou assustado com o impacto.
Ramom  estava no veículo Corsa com o irmão de 10 anos de idade, a mãe de 37  anos e o  padrasto de 35 anos. Os ocupantes foram socorridos pelas Equipes do Samu para um hospital de Colatina.  Em entrevista ao repórter Tiago Felix, da TV Gazeta, a mãe de Ramon informou que  a família seguia para o sítio deles no KM 35 da rodovia. Eles são de São Gabriel da Palha.
A mulher contou, ainda, que o marido dela quebrou o pé. Ela teve um corte no joelho e recebeu alta. O outro filho teve um corte na cabeça. O corpo de Ramon deve ser liberado até o final da tarde deste sábado (12).   O motorista do outro veículo, um Hyndai HB 20, confirmou a versão do outro motorista à PM e disse que não conseguiu parar a tempo.
Os dois motoristas fizeram exames de bafômetro que constatou que eles não consumiram bebida alcoólica, mas foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Não foi possível realizar o teste no motorista do Corsa, pois ele foi hospitalizado.
A Polícia Civil foi demandada para esclarecimentos e, por meio de nota, respondeu que o  corpo de Ramon  foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O condutor do Fiat Toro, de 25 anos, foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus, onde onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.

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