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Tráfico de armas

Motociclista é preso ao transportar armas do Paraguai para Vitória

O homem não teve a identidade revelada pela polícia. Ele está preso na Polícia Federal, em São Torquato
Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

06 set 2019 às 05:19

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 05:19

Pistolas apreendidas durante operação conjunta entre PM e PRF Crédito: Divulgação/PMES
Um homem de 21 anos foi preso após ser flagrado pela polícia transportando pistolas, carregadores e munições no KM 452 da BR 101, em Mimoso do Sul, região Sul do Estado, por volta das 17h30 desta quinta-feira (05).
Segundo o motociclista, que não teve a identidade revelada pela polícia, o material foi comprado no Paraguai e seria entregue a uma pessoa na rodoviária de Vitória. A operação foi realizada pela Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Militares do 7º Batalhão (Cariacica) da PM e agentes da PRF abordaram o suspeito em uma moto Honda CG1 25 no KM 452 da BR 101. Durante a vistoria, os policiais constaram que o veículo continha um compartimento secreto no tanque de combustível.
Motociclista é preso ao transportar armas do Paraguai para Vitória
> Quadrilha é presa acusada de fabricar armas caseiras para o tráfico no ES
Na busca, foram encontrados quatro pistolas calibre .45 e duas pistolas calibre .40, 14 carregadores para pistolas, 134 munições de calibre .45 e 24 seletores de rajada para pistolas.
Armas foram encontradas em um compartimento no tanque de combustível Crédito: Divulgação/PMES
À polícia, o homem confessou que o material foi comprado no Paraguai. Ele disse que voltava do município de Foz de Iguaçu, no Paraná, e seguia para Vitória, onde entregaria o material.
A moto foi apreendida está na PRF em Cachoeiro de Itapemirim. O preso foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha.
 

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