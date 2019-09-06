Pistolas apreendidas durante operação conjunta entre PM e PRF Crédito: Divulgação/PMES

região Sul do Estado, por volta das 17h30 desta quinta-feira (05). Um homem de 21 anos foi preso após ser flagrado pela polícia transportando pistolas, carregadores e munições no KM 452 da BR 101, em Mimoso do Sul,, por volta das 17h30 desta quinta-feira (05).

Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal ( Segundo o motociclista, que não teve a identidade revelada pela polícia, o material foi comprado no Paraguai e seria entregue a uma pessoa na rodoviária de Vitória . A operação foi realizada pelae a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ).

Militares do 7º Batalhão (Cariacica) da PM e agentes da PRF abordaram o suspeito em uma moto Honda CG1 25 no KM 452 da BR 101. Durante a vistoria, os policiais constaram que o veículo continha um compartimento secreto no tanque de combustível.

Your browser does not support the audio element. Motociclista é preso ao transportar armas do Paraguai para Vitória

Na busca, foram encontrados quatro pistolas calibre .45 e duas pistolas calibre .40, 14 carregadores para pistolas, 134 munições de calibre .45 e 24 seletores de rajada para pistolas.

Armas foram encontradas em um compartimento no tanque de combustível Crédito: Divulgação/PMES

À polícia, o homem confessou que o material foi comprado no Paraguai . Ele disse que voltava do município de Foz de Iguaçu, no Paraná, e seguia para Vitória, onde entregaria o material.

A moto foi apreendida está na PRF em Cachoeiro de Itapemirim. O preso foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha.