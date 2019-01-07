Home
>
Polícia
>
Motoboy é morto a tiros pelo cunhado após briga dentro de carro no ES

Motoboy é morto a tiros pelo cunhado após briga dentro de carro no ES

Éder Teixeira dos Santos voltava de uma festa com a família quando ele e o cunhado começaram a discutir no carro. Ele foi morto com dois tiros na cabeça