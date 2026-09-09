Mortos em operação policial eram investigados por dois homicídios em Vila Valério

Os dois jovens que morreram durante uma operação das polícias Civil e Militar em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, eram investigados por envolvimento na morte de dois homens. Luciano Alves de Souza, de 24 anos, e Vinicius Santos Silva, de 23, foram alvos da ação policial deflagrada na manhã desta quarta-feira (9), no Córrego do Ypiranga. Segundo a polícia, o objetivo da operação era cumprir um mandado de prisão contra um dos investigados por homicídio.
O delegado Erick Esteves, titular das Delegacias de Polícia de Jaguaré e Vila Valério, informou que Luciano e Vinicius eram suspeitos de envolvimento nas mortes de dois homens encontrados enterrados no município. As vítimas foram identificadas como Igor de Jesus Rebouças e Janderson Amaral dos Santos.
O corpo de Igor foi localizado próximo a um cafezal na zona rural de Vila Valério, em 28 de julho deste ano. Segundo o delegado, o crime teria sido motivado por ciúmes envolvendo a companheira de Vinicius.
Já Janderson foi encontrado parcialmente enterrado em uma área de matagal no Córrego Tesouro, em 19 de agosto. De acordo com o delegado, a investigação aponta que o homicídio teria sido motivado por conflitos relacionados ao tráfico de drogas da região.
A operação desta quarta-feira começou por volta das 4h. Luciano e Vinicius foram localizados em uma residência junto a um terceiro suspeito. Segundo a polícia, um dos homens disparou contra os agentes e fugiu em direção a uma área de mata.
Os agentes reagiram e Luciano e Vinicius foram atingidos. Os dois foram socorridos e encaminhados para uma unidade de atendimento, mas não resistiram. O terceiro suspeito não foi localizado.
Na residência, os policiais apreenderam 46 tiras de maconha, 101 pinos e duas pedras de cocaína, 51 pedras de crack e R$ 1,1 mil em espécie. Também foram encontrados quatro celulares, uma espingarda, uma pistola calibre .40 com uma munição na câmara, duas munições calibre .38 SPL, uma sacola com microtubos e uma balaclava.