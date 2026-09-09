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Noroeste capixaba

Mortos em operação policial eram investigados por dois homicídios em Vila Valério

Segundo a Polícia Civil, jovens de 23 e 24 anos eram suspeitos de envolvimento nas mortes de homens encontrados enterrados no município

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 20:56

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

09 set 2026 às 20:56
Mortos em operação policial eram investigados por mortes de dois homens em Vila Valério
Luciano Alves de Souza (à esquerda) e Vinicius Santos Silva (à direita) morreram durante confronto com a polícia em Vila Valério. Divulgação | Polícia Civil

Os dois jovens que morreram durante uma operação das polícias Civil e Militar em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, eram investigados por envolvimento na morte de dois homens. Luciano Alves de Souza, de 24 anos, e Vinicius Santos Silva, de 23, foram alvos da ação policial deflagrada na manhã desta quarta-feira (9), no Córrego do Ypiranga. Segundo a polícia, o objetivo da operação era cumprir um mandado de prisão contra um dos investigados por homicídio.


O delegado Erick Esteves, titular das Delegacias de Polícia de Jaguaré e Vila Valério, informou que Luciano e Vinicius eram suspeitos de envolvimento nas mortes de dois homens encontrados enterrados no município. As vítimas foram identificadas como Igor de Jesus Rebouças e Janderson Amaral dos Santos. 


O corpo de Igor foi localizado próximo a um cafezal na zona rural de Vila Valério, em 28 de julho deste ano. Segundo o delegado, o crime teria sido motivado por ciúmes envolvendo a companheira de Vinicius.


Já Janderson foi encontrado parcialmente enterrado em uma área de matagal no Córrego Tesouro, em 19 de agosto. De acordo com o delegado, a investigação aponta que o homicídio teria sido motivado por conflitos relacionados ao tráfico de drogas da região. 

Mortos em operação policial eram investigados por mortes de dois homens em Vila Valério
Igor de Jesus Rebouças (à esquerda) e Janderson Amaral dos Santos (à direita) foram encontrados mortos em Vila Valério Divulgação | Polícia Civil
Policiais apreenderam drogas, celulares e armas

A operação desta quarta-feira começou por volta das 4h. Luciano e Vinicius foram localizados em uma residência junto a um terceiro suspeito. Segundo a polícia, um dos homens disparou contra os agentes e fugiu em direção a uma área de mata.


Os agentes reagiram e Luciano e Vinicius foram atingidos. Os dois foram socorridos e encaminhados para uma unidade de atendimento, mas não resistiram. O terceiro suspeito não foi localizado.


Na residência, os policiais apreenderam 46 tiras de maconha, 101 pinos e duas pedras de cocaína, 51 pedras de crack e R$ 1,1 mil em espécie. Também foram encontrados quatro celulares, uma espingarda, uma pistola calibre .40 com uma munição na câmara, duas munições calibre .38 SPL, uma sacola com microtubos e uma balaclava.

Um terceiro suspeito conseguiu fugir e não foi localizado
No imóvel localizado no Córrego do Ypiranga, foram apreendidos armas, munições, drogas, dinheiro, celulares, balaclava e microtubos Divulgação | PCES

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