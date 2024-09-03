Morte de taxista de Alegre passa a ser investigada como latrocínio Crédito: Polícia Civil

Após Jamiro ser encontrado morto, o caso, que inicialmente era tratado como desaparecimento, passou a ser investigado como possível latrocínio. Um suspeito está preso pelo crime, e outro envolvido está foragido, segundo a Polícia Civil.

O cruzamento de dados da investigação ajudou a polícia a localizar o corpo, encontrado em uma vala em uma ribanceira no município de Muqui, em uma área de difícil acesso, e houve apoio do Corpo de Bombeiros. Uma corda foi utilizada para facilitar a amarração e a subida do corpo, que foi encaminhado à Seção Regional de Medicinal Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, da Polícia Científica (PCI).

As investigações e as diligências seguem em andamento, segundo a Polícia Civil.

Sobr eo caso