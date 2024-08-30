Crime em Alegre: polícia faz buscas para tentar achar taxista desaparecido

Taxista desaparecido em Alegre: polícia faz buscas para achar taxista desaparecido Crédito: Bruna Hemerly

Segundo a Polícia Civil, diligências são feitas pelos agentes da 6ª Delegacia Regional de Alegre e seguem em andamento no local onde o carro do taxista foi encontrado totalmente queimado, em Santa Fé, interior de Cachoeiro de Itapemirim. Homens do Corpo de Bombeiros, que estão com o auxílio de com cães farejadores e até drone, vistoriam a área.

Até o momento, o taxista e o foragido, que segundo a polícia é o irmão do homem preso na quarta-feira (28) , não foram localizados.

Taxista desaparecido em Alegre: polícia faz buscas para achar corpo

O caso

O caso do desaparecimento começou a ser investigado na manhã de quarta-feira (28), quando familiares registraram uma ocorrência que Jamiro, motorista de táxi em Alegre, estava desaparecido quando saiu para uma corrida.

Segundo as investigações, o homem de 25 anos e a mulher de 24 anos, foram identificados como os últimos a terem contato com o taxista Jamiro Almiro da Silva. Eles foram conduzidos até a delegacia e, durante o depoimento, o suspeito disse que seguiram para Cachoeiro e, posteriormente, para Muqui.