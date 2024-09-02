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Apelo por notícias

Família faz apelo em carta e vídeo para achar taxista que sumiu em Alegre

Liliane Maria, filha de Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, divulgou uma carta aberta e um vídeo pedindo ajuda da população nas investigações
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 set 2024 às 13:40

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 13:40

Jamiro Alberto da Silva (destaque), de 77 anos, desapareceu na tarde de terça-feira (27), no Centro de Alegre,
Jamiro Alberto da Silva (destaque), de 77 anos, desapareceu na tarde de terça-feira (27), no Centro de Alegre Crédito: Montagem A Gazeta
Desesperada em busca de informações, a família do taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, que desapareceu após realizar uma corrida na tarde de terça-feira (27) em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo, fez um apelo para encontrá-lo. A filha Liliane Maria Alberto da Silva divulgou uma carta aberta e um vídeo pedindo ajuda da população nas investigações.

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No vídeo, Liliane faz um apelo emocionado por notícias que levem ao paradeiro do pai, e desabafa sobre o quanto Jamiro está fazendo falta à família.
Na carta, a família implora por informações que possam ajudar a Polícia Civil nas investigações.

Leia a carta na íntegra:

“Você já abraçou seu pai hoje? Há uma semana nós esperamos para abraçar o nosso. Talvez você tenha ouvido falar dele nesta semana: O Jamil do Táxi. Mas, antes se ser do táxi, ele é pai de cinco filhos e tem uma enteada. Por onde passa, cativa as pessoas. Se você vier a Alegre, pode perguntar por ele. Vai ouvir que ele é gentil, prestativo, educado, honesto, trabalhador. Sim, ele tem 77 anos e trabalha ainda. Nós sempre dizemos a ele: 'Pai, está na hora de descansar. Chega de trabalhar '. Mas, ele insiste em trabalhar. Há uma semana, seu último telefonema foi para a esposa e lhe disse que estava fazendo uma corrida em algum lugar dentro de Alegre. A esposa conta que sua voz estava tranquila. Mas, desta vez o nosso Jamil não voltou. 
Nada faz sentido neste desaparecimento. Um assalto? Ele é um homem experiente e calmo. Saberia contornar a situação. Um sequestro? Ele não é rico e nem foi feito um pedido de resgate. Seu carro foi queimado. Seu boné foi encontrado na casa do suspeito foragido. Nada mais. A polícia está empenhada desde o início. Tanto que, rapidamente, apreendeu o casal que por último entrou no carro dele. Foi decretada a prisão temporária do rapaz e identificaram o irmão que foi citado por ele em depoimento. Este irmão está foragido. As redes sociais e imprensa estão mobilizadas, porém, nosso pai continua desaparecido. Temos dia e noite orado e pedido ajuda às pessoas. É uma onda de amor e luz que clama aos céus para que o Jamil volte aos nossos abraços. Por favor, se vc tem alguma informação sobre nosso pai Jamil, procure a polícia ou disque 181. Sua denúncia é anônima, você não será identificado.”

Relembre o caso

Segundo as investigações, um homem de 25 anos, uma mulher de 24 anos e duas crianças foram identificados como os últimos a terem contato com o taxista. Eles foram conduzidos até a delegacia de Alegre e, durante o depoimento, o homem disse que seguiram para Cachoeiro e depois para Muqui.
Ao chegarem em Muqui, o suspeito alega que deixou sua esposa na casa da sogra e, foi com o irmão, de 19 anos, até um local próximo para comprar cigarros ou fraldas para o bebê. O segundo suspeito, irmão do detido, segue foragido. Roupas do taxista foram encontradas na casa do foragido, na ultima quinta-feira (29).
Em nota, nesta segunda-feira (2), a Polícia Civil disse que as investigações e as diligências da 6ª Delegacia Regional de Alegre seguem em andamento, porém até o momento o taxista e o foragido não foram localizados. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181.

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