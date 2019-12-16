Moradores de rua salvam mulher ameaçada por ex-marido em Vila Velha

Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta

Um grupo de cinco moradores em situação de rua salvou uma mulher de 55 anos que estava sendo perseguida pelo ex-marido, um mecânico de 49 anos, na madrugada desta segunda-feira (16) no bairro Nova América, Vila Velha . O suspeito acabou preso e levado para a delegacia.

Antes de ir à casa da ex-mulher, o acusado mandou diversos áudios por aplicativo de mensagens. "Você não quer atender o telefone, não? Então tô indo aí. Vou levar gasolina para tacar fogo nessa casa. Espera aí, então", diz um dos trechos do áudio.

A mulher disse à polícia que está separada dele há quatro anos. O mecânico não aceita o fim do relacionamento e tenta reatar o casamento. Ela estava dormindo em casa, com o atual companheiro, quando por volta das 3h desta segunda-feira o mecânico foi de carro até a residência dela, arrombou o portão e entrou pela porta principal, que estava encostada.

Ela e o companheiro acordaram assustados. O atual marido da dona da casa pegou uma barra de ferro e expulsou o mecânico. Do lado de fora, o acusado começou a discutir com a ex-mulher, o atual companheiro dela e ameaçou atear fogo no imóvel. Moradores em situação de rua viram a briga e agrediram o mecânico com socos e chutes.

Ele conseguiu entrar no carro para fugir. Antes de ir embora, tentou atropelar os moradores em situação de rua, mas não conseguiu. Mais irritados com o caso, o grupo formado por pelo menos cinco homens atirou pedras na direção do veículo. O ataque danificou o parabrisas e os vidros laterais do veículo. Somente o do motorista não foi quebrado.

Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito na Avenida João Francisco Gonçalves, em Cobilândia, no mesmo município. A polícia encontrou duas facas e um pino de cocaína dentro do carro dele. O acusado foi preso e levado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), na Ilha de Santa Maria, em Vitória.