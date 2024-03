Na Rodovia Serafim Derenzi

Menino de 13 anos confessa participação na morte de motorista de ônibus no ES

Apesar de estar envolvido no caso, não foi o adolescente que disparou contra a vítima. O jovem de 21 anos, Sidnei Alves Gomes, vulgo Sagaz, atuou no crime junto ao mais novo e é quem atirou contra a vítima

Agilson Araújo Maia, de 52 anos foi assassinado a tiros na Rodovia Serafim Derenzi. (Reprodução/Fabrício Christ)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Um adolescente de 13 anos confessou a participação na morte do motorista de ônibus Agilson Araújo Maia, de 52 anos, e confirmou que o assassinato aconteceu durante uma tentativa de assalto. Agilson morreu em 14 de dezembro após levar três tiros: um no tórax direito, um no pulso e outro no ombro esquerdo. O condutor de ônibus estava em uma moto na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Resistência, em Vitória.

Apesar de estar envolvido no caso, não foi o adolescente que disparou contra a vítima. O jovem de 21 anos, Sidnei Alves Gomes, vulgo Sagaz, atuou no crime junto ao mais novo e foi quem atirou contra Agilson após anunciarem o assalto e o motorista acelerar com a motocicleta. Os dois foram presos, respectivamente, no dia 24 de fevereiro e 29 de dezembro, quinze dias após o crime.

As informações foram divulgadas em coletiva da Polícia Civil nesta terça-feira (5). As informações foram divulgadas em coletiva da Polícia Civil nesta terça-feira (5). O nome do adolescente não foi divulgado conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). Conforme a corporação, o jovem de 13 anos conta com a primeira passagem na polícia aos 12 anos e tem passagem por tráfico de drogas.

O titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes, explicou que a dupla estava na rodovia esperando alguém passar para cometerem o roubo.

"A gente usou a estratégia de colher o termo de informação da delegacia e ele forneceu o apelido do maior de idade que efetuou o disparo. Ele falou como foi tudo e deu o apelido do companheiro. Eles não levaram nada da vítima, pois encontramos o celular, outros pertences e a moto não foi levada", esmiuçou o delegado.

Sidnei Alves Gomes, vulgo Sagaz, 21 anos, foi quem efetuou os disparos em Agilson Araújo Maia, segundo a Polícia Civil. (Polícia Civil)

Investigado pela morte da Agatha

Além da morte de Agilson, o adolescente pode estar ligado a outro assassinato: o da jovem Agatha Moreira Ávila, de 17 anos. Ela foi morreu depois de tiros a atingirem no bairro Conquista, em Vitória.

"A investigação está com a Delgacia de Homicídios e Proteção a Mulher por estar envolvido nesses disparos. A delegada do caso já está a par da situação e irá tomar o termo de informação", informou o titular da DRFV).

Linha temporal

Para conseguir chegar aos suspeitos do crime, a polícia seguiu a linha temporal do dia do motorista, câmeras de videomonitoramentos e relatos dos acontecimentos na região.

"Naquele dia e perto do local onde ocorreu o assassinato aconteceram dois crimes; às 3h e depois as 3h30 da manhã. Não conseguimos ligar eles, pois as vítimas dos dois crimes anteriores não os reconheceram, mas junto com outras testemunhas de pessoas que estavam perto do local dos disparos chegamos ao adolescente", explicou o delegado.

A PC informou que ambos vão responder por latrocínio consumado e Sidnei também será autuado por corrupção de menores. "O mais novo foi encaminhado a Unidade de Internação Provisória II (Unip II) - Cariacica, onde ficará por 45 dias e depois cumprir medida socio-educativa", informou a corporação.

Entenda o caso

Um motorista de ônibus, identificado como Agilson Araújo Maia, de 52 anos foi assassinado a tiros na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Resistência, em Vitória, na madrugada de quinta-feira (14).

O crime aconteceu por volta de 4h. O trânsito no local ficou em pare e siga para o trabalho da perícia da Polícia Civil, e a rodovia foi totalmente liberada por volta de 6h40. A reportagem da TV Gazeta apurou no local que o homem havia acabado de sair do trabalho e seguia para casa quando o crime aconteceu.

Uma filha de Agilson conversou com a reportagem da TV Gazeta e contou que o pai trabalhou por muitos anos como motorista de ônibus e que atualmente trabalhava no setor que fiscalizava a entrada e saída dos veículos da empresa.

