Mecânico foi morto pelo sócio, conclui polícia sobre crime na Serra

José Augusto foi assassinado a tiros na noite de 11 de setembro. Acusado confessou o crime e disse que matou porque a vítima estava subtraindo peças da oficina.

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 16:08 - Atualizado há 6 anos

A polícia prendeu o suspeito Antônio Marcos Gaida, de 27 anos, em Carapina Grande Crédito: Polícia Civil

Após 26 dias do assassinato do mecânico José Augusto da Silva Menezes, de 46 anos, em Carapina Grande, na Serra, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra concluiu: a vítima foi morta por um desentendimentos com o próprio sócio, que confessou o crime. O acusado disse que matou porque o colega estaria roubando peças da oficina em que os dois atuavam.

José Augusto foi assassinado com seis tiros na noite de 11 de setembro de 2019, na Avenida Alpheu Ribeiro. Na tarde da última segunda-feira (07), a polícia prendeu o suspeito Antônio Marcos Gaida, de 27 anos, em Carapina Grande. Ele foi localizado durante uma operação realizada pela equipe da DHPP Serra. Contra ele havia um mandado de prisão temporária por este homicídio.

“A motivação do crime está relacionada a um possível desentendimento entre autor e vítima. Eles eram sócios de uma oficina mecânica e, segundo consta nas investigações, a vítima estava subtraindo peças da oficina e trocando por drogas”, explicou o titular da DHPP Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.

José Augusto foi assassinado a tiros na noite de 11 de setembro de 2019 Crédito: Polícia Civil

As investigações apontam ainda que Antônio agiu sozinho. Na noite do crime, José Augusto caminhava na rua quando foi abordado pelo acusado, que estava de carro. Nesse momento, a vítima foi morta com cinco tiros. Em depoimento, Antônio confessou o crime. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

