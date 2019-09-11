Homem é assassinado a tiros em Carapina Grande, na Serra

Mecânico foi assassinado a tiros em Carapina Grande Crédito: Tiago Félix

Um mecânico de 46 anos, identificado pela polícia como José Augusto da Silva Mendes Júnior, foi assassinado com seis tiros, na noite desta quarta-feira (11), no bairro Carapina Grande, na Serra.

De acordo com a Polícia Militar, às 18h30 a equipe foi acionada por populares que teriam ouvido disparos de arma de fogo na região e que um homem estaria baleado caído no chão da Avenida Alpheu Ribeiro.

Ao chegar ao local, testemunhas disseram aos policiais civis e militares que dois homens teriam chegado numa moto e em seguida disparado contra a vítima, que caiu em frente a uma mecânica.

Segundo a Polícia Civil, a vítima não resistiu e morreu no local. José foi atingido com dois tiros na cabeça, dois no ombro, um no peito e um na perna. Até o momento não há detidos.

Homem assassinado com seis tiros Crédito: Tiago Félix

Depois do crime, vários populares se aglomeraram no local enquanto a perícia trabalhava. À equipe da TV Gazeta, moradores disseram que o homem trabalhava na rua onde o crime aconteceu e aparentemente era uma pessoa tranquila.