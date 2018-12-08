Mecânico é assassinado com quatro tiros dentro de bar em Cariacica

Mecânico é assassinado na manhã deste sábado (08) em Itanguá, Cariacica Crédito: Victor Muniz

Um mecânico de 35 anos foi assassinado com quatro tiros na manhã deste sábado (08), em Itanguá, em Cariacica. Dagson Nascimento Leite estava dentro de um bar que ele costumava frequentar, na rua do valão, quando um criminoso entrou no estabelecimento e efetuou os disparos. O mecânico estava sendo ameaçado e saiu de casa para evitar que o crime acontecesse na residência.

A mulher do mecânico, uma dona de casa, 36, que preferiu não ter a identidade revelada, contou que o marido estava sendo ameaçado, mas não sabia o motivo das ameaças. Segundo ela, o esposo saiu de casa na noite desta sexta-feira (07) e foi para Nova Brasília, também em Cariacica, onde encontrou com uns amigos na pracinha do bairro.

Mecânico tinha contado para a esposa que estava sofrendo ameaças Crédito: Victor Muniz

Depois, Dagson foi ao bar que tinha o costume de ir em Itanguá. Segundo a esposa, o crime aconteceu logo que ele entrou no local e deixou o guarda-chuva em cima de uma mesa.

A dona de casa contou ao Gazeta Online que o mecânico era usuário de cocaína. Na noite desta sexta-feira (07), quando saiu de casa, Dagson disse à ela que estava indo para rua para não morrer dentro da residência. Ele deixou cinco filhos.