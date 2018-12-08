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Crime

Mecânico é assassinado com quatro tiros dentro de bar em Cariacica

A vítima contou a esposa que estava sendo ameaçada. Por isso, saiu de casa na noite desta sexta-feira (07) para não morrer dentro da residência

Publicado em 08 de Dezembro de 2018 às 12:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2018 às 12:23
Mecânico é assassinado na manhã deste sábado (08) em Itanguá, Cariacica Crédito: Victor Muniz
Um mecânico de 35 anos foi assassinado com quatro tiros na manhã deste sábado (08), em Itanguá, em Cariacica. Dagson Nascimento Leite estava dentro de um bar que ele costumava frequentar, na rua do valão, quando um criminoso entrou no estabelecimento e efetuou os disparos. O mecânico estava sendo ameaçado e saiu de casa para evitar que o crime acontecesse na residência.
A mulher do mecânico, uma dona de casa, 36, que preferiu não ter a identidade revelada, contou que o marido estava sendo ameaçado, mas não sabia o motivo das ameaças. Segundo ela, o esposo saiu de casa na noite desta sexta-feira (07) e foi para Nova Brasília, também em Cariacica, onde encontrou com uns amigos na pracinha do bairro.
Mecânico tinha contado para a esposa que estava sofrendo ameaças Crédito: Victor Muniz
Depois, Dagson foi ao bar que tinha o costume de ir em Itanguá. Segundo a esposa, o crime aconteceu logo que ele entrou no local e deixou o guarda-chuva em cima de uma mesa.
A dona de casa contou ao Gazeta Online que o mecânico era usuário de cocaína. Na noite desta sexta-feira (07), quando saiu de casa, Dagson disse à ela que estava indo para rua para não morrer dentro da residência. Ele deixou cinco filhos.
O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica.

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