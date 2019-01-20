Home
Mais uma criança morre afogada em rio de Boa Esperança, noroeste do ES

Ana Flávia, de três anos, estava com a família quando todos saíram da água para lanchar. No entanto, a criança voltou para o rio sem que ninguém percebesse e se afogou